WBO назначила Усику обязательную защиту титула: кто станет его соперником

Представителям бойцов дали 30 дней для достижения всех договоренностей, в противном случае для определения организатора поединка будут проведены промоутерские торги.

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Всемирная боксерская организация (WBO) обязала чемпиона WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика провести защиту титула и назначила ему соперника. Он должен провести защиту титула против временного чемпиона WBO в супертяжелом весе Джозефа Паркера. Об этом сообщается на сайте WBO.

"Комитет чемпионата мира WBO согласовывает начало переговоров между представителями бойцов, чтобы выполнить обязательное обязательство чемпионата WBO в тяжелом весе. Согласно этому приказу, статус временного чемпиона WBO должен быть немедленно прекращен в соответствии с нашей институциональной политикой. Должен быть только один чемпион мира в каждой весовой категории", — говорится в сообщении.

У сторон есть 30 дней для достижения договоренностей. Если стороны не договорятся, организация проведет промоутерские торги для определения организатора поединка.

Кстати, самым тяжелым поединком в карьере для украинского боксера Александра Усика оказался бой с британцем Дереком Чисорой в 2020 году. Боксер вспоминал, что в бою за титул WBO Intercontinental, который длился все 12 раундов, было трудно. Тогда судьи единогласным решением отдали победу украинскому спортсмену.

Добавим, что недавно украинский боксер Александр Усик и его жена Екатерина поздравили свою старшую дочь с днем рождения. 24 февраля Елизавете исполнилось 15 лет. В целом пара воспитывает четверых детей и время от времени делится семейным контентом в соцсетях.