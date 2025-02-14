Ужасный парень: Усик рассказал о своем "самом сложном" сопернике

Самым сложным поединком для украинского чемпиона Александра Усика оказалась встреча с Дереком Чисорой. В бою за титул WBO Intercontinental, который длился все 12 раундов, было трудно, вспоминает боксер.

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Самым тяжелым поединком в карьере для украинского боксера Александра Усика оказался бой с британцем Дереком Чисорой в 2020 году. Об этом изданию talkSPORT рассказал чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе.

Отвечая на вопрос об оппоненте, с которым пришлось "повозиться", Усик улыбнулся, снял шапку и даже провел импровизированный хук.

"Считаю, что самый сложный соперник в моей боксерской карьере — это Дерек Чисора, мой друг. Эй, Дерек, я иду за тобой. Дерек — ужасный парень, жесткий боксер. Он очень жесткий. Он крепкий. С ним было трудно", — заявил Усик.

Отметим, украинский боксер встретился с Чисорой в октябре 2020 года и бой за титул WBO Intercontinental длился все 12 раундов. Судьи единогласным решением отдали победу Усику.

Кто такой Дерек Чисора

Дерек Чисора родился в Зимбабве в 1983 году. В Соединенное Королевство переехал в 16 лет вместе с семьей. На профессиональном уровне дебютировал в 2007 году, проведя 49 поединков, из которых 36 победами.

За свою карьеру был чемпионом Соединенного Королевства и Содружества наций, чемпионом Европы. В феврале 2012 года перед боем за титул WBC в тяжелом весе дал пощечину Виталию Кличко и плюнул в лицо Владимиру Кличко. Несколько раз проигрывал Тайсону Фьюри.

18 января журналисты издания ESPN писали, что Усик может завершить карьеру уже в этом году, потому что ему "больше нечего доказывать".

Напомним, 12 февраля стало известно, что Александр Усик планирует завершить карьеру в ближайшие два года.