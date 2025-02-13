Усик вошел в топ 10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира: сколько он заработал (инфографика)
За два поединка против Тайсона Фьюри украинский чемпион получил 122 миллиона долларов. Британский боксер расположился на третьей строчке рейтинга, заработав 147 миллионов.
Непобедимый украинский боксер Александр Усик вошел в рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов по итогам 2024 года по версии Sportico. Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBO, WBA, IBO и WBC занял седьмое место в списке.
Согласно данным Sportico, Усик заработал в прошлом году 122 миллиона долларов, значительную часть из которых принесли две победы над британцем Тайсоном Фьюри. Несмотря на поражения от украинца, Фьюри также попал в рейтинг и с доходом в 147 миллионов долларов и занял третью позицию.
Возглавил список португальский футболист Криштиану Роналду, который в составе саудовского "Аль-Насра" заработал 260 миллионов долларов. На втором месте — звезда NBA Стефен Карри. Его доход составил 153,8 миллиона долларов.
Топ 10 самых высокооплачиваемых спортсменов 2024 года
- Криштиану Роналду (футбол) — 260 млн долларов;
- Стефен Карри (баскетбол) — 153,8 млн;
- Тайсон Фьюри (бокс) — 147 млн;
- Лионель Месси (футбол) — 135 млн;
- Леброн Джеймс (баскетбол) — 133,2 млн;
- Неймар (футбол) — 133 млн;
- Александр Усик (бокс) — 122 млн;
- Карим Бензема (футбол) — 116 млн;
- Килиан Мбаппе (футбол) — 110 млн;
- Джон Рам (гольф) — 105,8 млн.
Напомним, 21 декабря 2024 года состоялся поединок-реванш в тяжелом весе между чемпионом мира Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, который завершился победой Александра Усика единогласным решением судей со счетом 116:112. Украинец защитил звание чемпиона мира по версиям WBC, WBA Super, WBO, IBO.
12 февраля стало известно, что Александр Усик планирует завершить карьеру в ближайшие два года.