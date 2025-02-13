Усик вошел в топ 10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира: сколько он заработал (инфографика)

За два поединка против Тайсона Фьюри украинский чемпион получил 122 миллиона долларов. Британский боксер расположился на третьей строчке рейтинга, заработав 147 миллионов.

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Непобедимый украинский боксер Александр Усик вошел в рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов по итогам 2024 года по версии Sportico. Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBO, WBA, IBO и WBC занял седьмое место в списке.

Согласно данным Sportico, Усик заработал в прошлом году 122 миллиона долларов, значительную часть из которых принесли две победы над британцем Тайсоном Фьюри. Несмотря на поражения от украинца, Фьюри также попал в рейтинг и с доходом в 147 миллионов долларов и занял третью позицию.

Возглавил список португальский футболист Криштиану Роналду, который в составе саудовского "Аль-Насра" заработал 260 миллионов долларов. На втором месте — звезда NBA Стефен Карри. Его доход составил 153,8 миллиона долларов.

Топ 10 самых высокооплачиваемых спортсменов 2024 года

Криштиану Роналду (футбол) — 260 млн долларов; Стефен Карри (баскетбол) — 153,8 млн; Тайсон Фьюри (бокс) — 147 млн; Лионель Месси (футбол) — 135 млн; Леброн Джеймс (баскетбол) — 133,2 млн; Неймар (футбол) — 133 млн; Александр Усик (бокс) — 122 млн; Карим Бензема (футбол) — 116 млн; Килиан Мбаппе (футбол) — 110 млн; Джон Рам (гольф) — 105,8 млн.

Топ 10 самых высокооплачиваемых спортсменов 2024 года Фото: Sportico

Напомним, 21 декабря 2024 года состоялся поединок-реванш в тяжелом весе между чемпионом мира Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, который завершился победой Александра Усика единогласным решением судей со счетом 116:112. Украинец защитил звание чемпиона мира по версиям WBC, WBA Super, WBO, IBO.

12 февраля стало известно, что Александр Усик планирует завершить карьеру в ближайшие два года.