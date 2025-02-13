Усик увійшов до топ 10 найбільш високооплачуваних спортсменів світу: скільки він заробив (інфографіка)

За два поєдинки проти Тайсона Ф'юрі український чемпіон отримав 122 мільйони доларів. Британський боксер розташувався на третій сходинці рейтингу, заробивши 147 мільйонів.

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Непереможний український боксер Олександр Усик увійшов до рейтингу найбільш високооплачуваних спортсменів за підсумками 2024 року за версією Sportico. Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBO, WBA, IBO і WBC посів сьоме місце у списку.

Згідно з даними Sportico, Усик заробив минулого року 122 мільйони доларів, значну частину з яких принесли дві перемоги над британцем Тайсоном Ф’юрі. Попри поразки від українця, Ф’юрі також потрапив до рейтингу і з доходом у 147 мільйонів доларів і зайняв третю позицію.

Очолив список португальський футболіст Кріштіану Роналду, який у складі саудівського "Аль-Насра" заробив 260 мільйонів доларів. На другому місці — зірка NBA Стефен Каррі. Його дохід склав 153,8 мільйона доларів.

Топ 10 найбільш високооплачуваних спортсменів 2024 року

Кріштіану Роналду (футбол) — 260 млн доларів; Стефен Каррі (баскетбол) — 153,8 млн; Тайсон Ф’юрі (бокс) — 147 млн; Ліонель Мессі (футбол) — 135 млн; Леброн Джеймс (баскетбол) — 133,2 млн; Неймар (футбол) — 133 млн; Олександр Усик (бокс) — 122 млн; Карім Бензема (футбол) — 116 млн; Кіліан Мбаппе (футбол) — 110 млн; Джон Рам (гольф) — 105,8 млн.

Топ 10 найбільш високооплачуваних спортсменів 2024 року Фото: Sportico

Нагадаємо, 21 грудня 2024 року відбувся поєдинок-реванш у важкій вазі між чемпіоном світу Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі, який завершився перемогою Олександра Усика одноголосним рішенням суддів із рахунком 116:112. Українець захистив звання чемпіона світу за версіями WBC, WBA Super, WBO, IBO.

12 лютого стало відомо, що Олександр Усик планує завершити кар'єру в найближчі два роки.