Усик планує повернення на ринг: менеджер боксера назвав ймовірного суперника

За словами Егіса Клімаса, менеджера українського боксера, поєдинок із переможцем поєдинку між Даніелем Дюбуа та Джозефом Паркером є варіантом номер один для Олександра Усика.

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Олександр Усик планує повернутися на ринг у середині або наприкінці літа цього року. Про це повідомив менеджер чемпіона світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та WBO Егіс Клімас у коментарі iFL TV.

За його словами, наразі боксер відпочиває, після чого розпочне тримісячний тренувальний табір для підготовки до наступного поєдинку.

"Усик збирається повернутися в ринг у середині або наприкінці літа. Зараз він відпочиває, потім йому знадобиться на тренувальний табір три місяці, і він буде готовий", — сказав Клімас.

Клімас не виключив можливості реваншу з Дюбуа, який наразі володіє титулом IBF.

"У цьому поєдинку є сенс. У багатьох залишилися сумніви щодо першого бою у Вроцлаві, тож у їхньому реванші буде багато сенсу. До того ж якщо Дюбуа здобуде перемогу в поєдинку проти Паркера, то це буде ще один бій за титул абсолютного чемпіона. Це буде чудово", — пояснив менеджер Усика.

Бій Усик — Дюбуа

26 серпня 2023 року у польському Вроцлаві Олександр Усик провів поєдинок проти британця Даніеля Дюбуа. Бій завершився перемогою Усика технічним нокаутом у дев'ятому раунді. Українець успішно захистив чемпіонські титули IBF, WBA, WBO, IBO і пояс журналу The Ring.

Нагадаємо, у ніч на 22 грудня 2024 року Олександр Усик переміг британця Тайсона Ф'юрі у поєдинку-реванші за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

13 січня Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення боксерської кар'єри.