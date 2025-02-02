Усик планирует возвращение на ринг: менеджер боксера назвал вероятного соперника

По словам Эгиса Климаса, менеджера украинского боксера, поединок с победителем поединка между Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером является вариантом номер один для Александра Усика.

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Александр Усик планирует вернуться на ринг в середине или в конце лета этого года. Об этом сообщил менеджер чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и WBO Эгис Климас в комментарии iFL TV.

По его словам, сейчас боксер отдыхает, после чего начнет трехмесячный тренировочный лагерь для подготовки к следующему поединку.

"Усик собирается вернуться в ринг в середине или в конце лета. Сейчас он отдыхает, потом ему понадобится на тренировочный лагерь три месяца, и он будет готов", — сказал Климас.

Климас не исключил возможности реванша с Дюбуа, который сейчас владеет титулом IBF.

"В этом поединке есть смысл. У многих остались сомнения относительно первого боя во Вроцлаве, поэтому в их реванше будет много смысла. К тому же если Дюбуа одержит победу в поединке против Паркера, то это будет еще один бой за титул абсолютного чемпиона. Это будет замечательно", — пояснил менеджер Усика.

Бой Усик — Дюбуа

26 августа 2023 года в польском Вроцлаве Александр Усик провел поединок против британца Даниэля Дюбуа. Бой завершился победой Усика техническим нокаутом в девятом раунде. Украинец успешно защитил чемпионские титулы IBF, WBA, WBO, IBO и пояс журнала The Ring.

Напомним, в ночь на 22 декабря 2024 года Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри в поединке-реванше за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

13 января Тайсон Фьюри объявил о завершении боксерской карьеры.