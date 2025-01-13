Тайсон Фьюри уходит из бокса: тяжеловес шокировал поклонников коротким обращением (видео)

Время, проведенное на боксерском ринге, было лучшим, заявил британский тяжеловес Тайсон Фьюри. Спортсмен попрощался с поклонниками, но далеко не все поверили, что он уходит навсегда.

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Тайсон Фьюри объявил, что решил завершить боксерскую карьеру. Спортсмен записал короткое видео для поклонников, в котором объявил о своих планах. В то же время не все поверили, что боксер уходит. Были люди, которые уточняли, когда состоится бой с другим тяжеловесом, Энтони Джошуа. Заявление Фьюри появилось на его странице Instagram.

Запись с обращением Фьюри появилась в соцсети около 16 час. 13 января. Боксер-тяжеловес, одетый в уличную одежду, сел в машину и записал короткое, 17-секундное, прощальное видео. Спортсмен сказал, что завершает карьеру в боксе. О причинах, которые его побудили к этому решению, ничего сказано не было.

"Привет всем, я собираюсь сделать это [прощание] коротким и приятным. Я хотел бы объявить о завершении карьеры по боксу. Это было здорово. Я любил каждую минуту этого. Бог благословит всех. Встретимся на другой стороне? Счастливо!" — слышно на видео.

Какова реакция людей на заявление Фьюри

Под сообщением Фьюри в течение часа появилось более 60 тыс. "лайков" и сотни комментариев. Значительная часть поклонников благодарила боксера за талантливые поединки и за шутки, которые от него слышали. Также отмечали, что понимают спортсмена, который решил уйти, когда увидел, что не может стать первым. Другие же не верили в правдивость заявлений. Например, были люди, которые предполагали новую встречу уже через четыре месяца, или через полгода. Звучали также предположения, что идет подготовка к бою с Энтони Джошуа, другим тяжеловесом. В некоторых сообщениях были фото и видео с украинцем Александром Усиком, который шутливо подмигивал боксеру и читателям.

Тайсон Фьюри — комментарии под заявлением боксера Фото: Скриншот Тайсон Фьюри — предположение о том, что боксер не уходит из спорта Фото: Скриншот

На странице Instagram Усика, который зимой провел поединок с Фьюри и выиграл, пока нет реакций на решение боксера. Последнее его сообщение — благодарность семье и Фьюри, и обращение о важности помощи пострадавшим от пожаров в Калифорнии.

Тайсон Фьюри — биография

Тайсон Фьюри — 36-летний профессиональный боксер из Великобритании, выступающий в тяжелой весовой категории. Спортсмен не раз становился чемпионом мира по решениям различных боксерских ассоциаций. Например, с 2020 по 2024 его называл чемпионом Всемирный боксерский совет (World Boxing Council, сокр. WBC). За 16 лет профессиональной карьеры он провел 37 боев, одержал 34 победы, из них 24 — нокаутом. Боксер имел всего лишь два проигрыша и один поединок завершился ничьей. Последний бой состоялся 22 декабря с украинским боксером Усиком.

Бои Фьюри и Усика

Отметим, Фокус писал о поединке Усика и Фьюри, который состоялся 22 декабря. Бой длился все 12 раундов. В итоге победителем стал Усик: судьи насчитали, что он сделал 116 ударов, а Фьюри — 112. В мае 2024 года состоялся первый бой боксеров, в котором также выиграл украинец по сумме баллов 115 против 113. По итогам этого поединка Усик стал абсолютным чемпионом в тяжелом весе: предыдущий такой чемпион был в 1965 году — Леннокс Льюис.

При этом 23 декабря в медиа впервые написали, что Фьюри после проигрыша планирует завершить карьеру в боксе.

Напоминаем, 12 января спортивный канал ESPN назвал украинца Усика лучшим боксером: спортсмен после получения награды обратился к поклонникам.