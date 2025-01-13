Тайсон Ф'юрі іде з боксу: важковаговик шокував прихильників коротким зверненням (відео)

Часи, проведені на боксерському рингу, були найкращим, заявив британський важковаговик Тайсон Ф'юрі. Спортсмен попрощався з прихильниками, але далеко не усі повірили, що він іде назавжди.

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Тайсон Ф'юрі оголосив, що вирішив завершити боксерську кар'єру. Спортсмен записав коротке відео для прихильників, у якому оголосив про свої плани. Водночас не усі повірили, що боксер іде на завжди. Були люди, які уточнювали, коли відбудеться бій з іншим важковаговиком, Ентоні Джошуа. Заява Ф'юрі з'явилась на його сторінці Instagram.

Запис зі зверненням Ф'юрі з'явився у соцмережі близько 16 год. 13 січня. Боксер-важковаговик, вдягнутий вуличний одяг, сів у машині і записав коротке, 17-секундне, прощальне відео. Спортсмен сказав, що завершує кар'єру в боксі. Про причини, які його спонукали до цього рішення, нічого сказано не було.

"Привіт усім, я збираюся зробити це [прощання] коротким і приємним. Я хотів би оголосити про завершення кар'єри з боксу. Це було чудово. Я любив кожну хвилину цього. Бог благословить всіх. Зустрінемось на іншому боці? Щасливо!" — чути на відео.

Яка реакція людей на заяву Ф'юрі

Під дописом Ф'юрі протягом години з'явилось понад 60 тис. "вподобайок" та сотні коментарів. Значна частина прихильників дякувала боксеру за талановиті поєдинки та за жарти, які від нього чули. Також зауважували, що розуміють спортсмена, який вирішив піти, коли побачив, що не може стати першим. Інші ж не вірили в правдивість заяв. Наприклад, були люди, які припускали нову зустріч вже за чотири місяці, або через пів року. Лунали також припущення, що іде підготовка до бою з Ентоні Джошуа, іншим важковаговиком. У деяких дописах були фото та відео з українцем Олександром Усиком, який жартівливо підморгував боксеру та читачам.

Тайсон Ф'юрі - коментарі під заявою боксера Фото: Скриншот Тайсон Ф'юрі - припущення про те, що боксер не іде зі спорту Фото: Скриншот

На сторінці Instagram Усика, який взимку провів поєдинок з Ф'юрі та виграв, поки що немає реакцій на рішення боксера. Останній його допис — подяка родині та Ф'юрі, і звернення про важливість допомоги постраждалим від пожеж в Каліфорнії.

Тайсон Ф'юрі — біографія

Тайсон Ф'юрі — 36-річний професійний боксер з Великої Британії, який виступає у важкій ваговій категорії. Спортсмен не раз ставав чемпіоном світу за рішеннями різних боксерських асоціацій. Наприклад, з 2020 по 2024 його називала чемпіоном Світова боксерська рада (World Boxing Council, скор. WBC). За 16 років професійної кар'єри він провів 37 боїв, отримав 34 перемоги, з них 24 — нокаутом. Боксер мав всього лиш два програші та один поєдинок завершився нічиєю. Останній бій відбувся 22 грудня з українським боксером Усиком.

Бої Ф'юрі та Усика

Зазначимо, Фокус писав про поєдинок Усика та Ф'юрі, який відбувся 22 грудня. Бій тривав усі 12 раундів. В підсумку переможцем став Усик: судді нарахували, що він зробив 116 ударів, а Ф'юрі — 112. У травні 2024 року відбувся перший бій боксерів, у якому також виграв українець за сумою балів 115 проти 113. За підсумками цього поєдинку Усик став абсолютним чемпіоном у важкій вазі: попередній такий чемпіон був у 1965 році — Леннокс Люїс.

При цьому 23 грудня у медіа вперше написали, що Ф'юрі після програшу планує завершити кар'єру в боксі.

Нагадуємо, 12 січня спортивний канал ESPN назвав українця Усика кращим боксером: спортсмен після отримання нагороди звернувся до шанувальників.