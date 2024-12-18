Чемпіон світу у легкій вазі Ломаченко завершує боксерську кар'єру: що відомо

Інсайдер Майкл Бенсон повідомив, що Василь Ломаченко вирішив все ж повісити рукавички на цвях. Раніше в команді боксера визнавали, що він втратив мотивацію.

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Український боксер Василь Ломаченко вирішив завершити спортивну кар’єру у 36 років. Про це 18 грудня повідомив у соцмережі X (раніше — Twitter) боксерський інсайдер Майкл Бенсон.

"Ломаченко неодноразово виграв чемпіонати світу в трьох вагових категоріях — від напівлегкої до легкої. Ми бажаємо йому всього найкращого у всьому, що він робитиме у майбутньому", — зазначив він.

Варто зауважити, що раніше вже ходили чутки про плани Ломаченка завершити кар’єру. У жовтні Бенсон повідомляв, що боксер думає повісити рукавички на цвях, але причин не розголошував. У липні менеджер українця Егіс Клімас інформував про відсутність мотивації у спортсмена, але заперечував факт завершення кар’єри. З 2022 року у нього відбулися лише два поєдинки.

Фото Василя Ломаченка Фото: Getty Images

Останній бій Ломаченка був з австралійцем Джорджем Камбососом. У результаті українець здобув звання володаря поясу чемпіона світу у легкій вазі за версією IBF, відправивши суперника у три нокдауни за 11 раундів.

Ломаченко — чемпіон чи зрадник?

Василь Ломаченко — український боксер, дворазовий чемпіон Олімпійський ігор, а також чемпіон світу в напівлегкій, другій напівлегкій вазі та легкій вагових категоріях. Встановив рекорд, виборовши титул чемпіона світу у третій ваговій категорії за мінімальну кількість проведених поєдинків (у 12-му бою).

За даними руху ЧЕСНО, внесений до списку зрадників держави. Ломаченко висловлювався у соцмережах на підтримку УПЦ МП, закликаючи українців довести свою вірність богу. Водночас він долучався до тероборони міста Білгород-Дністровський на Одещині.

Фото Василя Ломаченка Фото: Getty Images

Сторінка боксера в Instagram не доступна в Україні, хоча відкривається з-за кордону.

Нагадаємо, у Саудівській Аравії повідомили, що бій-реванш між українським чемпіоном Олександром Усиком і британським боксером Тайсоном Ф’юрі, який відбудеться вже 21 грудня, супроводжуватиме суддя зі штучним інтелектом.

Український боксер Володимир Кличко відповів, чи міг би вийти на ринг проти Олександра Усика.