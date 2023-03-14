"З нами Бог": Ломаченко опублікував звернення митрополита УПЦ МП про "утиск" церкви

Колишній чемпіон світу з боксу у трьох дивізіонах звернув увагу на відео, де священнослужитель Антоній Паканич, який потрапив під санкції, говорить про втручання влади України у внутрішнє церковне життя. Спортсмена вже вносили до списку зрадників держави, казали громадські діячі.

Related video

Олімпійський чемпіон 2008 та 2012 років з боксу, колишній чемпіон світу у трьох дивізіонах Василь Ломаченко опублікував у Instagram звернення митрополита Антонія Паканича з Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП). Про це пише спортивне видання "Трибуна".

Паканич у своєму відеозверненні говорить про "утиск" УПЦ МП в Україні.

"З нами Бог! Хай буде мир", — підписав пост Ломаченко.

Повне звернення митрополита Антонія є на його сторінці у Facebook.

"Згідно з Конституцією, держава не має права втручатися у внутрішнє церковне життя. А дії з дискредитації УПЦ грубо порушують принципи Конвенції про захист прав людини та основних свобод. Цей визначальний міжнародний документ гарантує людині право сповідувати будь-яку релігію, а релігійні організації захищає від дискримінації", – зазначив він.

Далі ієрарх звернув увагу на розпорядження про припинення для УПЦ МП оренди храмів.

"Пане, а скільки ви особисто пожертвували на реставрацію Києво-Печерської Лаври? Яке моральне право ви маєте розпоряджатися народною святинею? Ви робите замах на одну з наділів Божої Матері – Києво-Печерську лавру", – додав Паканич.

Ломаченко закрив сторінку в Instagram

Сторінку Василя Ломаченка в соціальній мережі Instagram заблоковано для користувачів з України. При спробі зайти на обліковий запис спортсмена повідомляється, що його сторінка недоступна.

Профіль боксера не відкривається за допомогою VPN (Нідерланди, США, Німеччина, Великобританія, Канада). ЗМІ раніше писали про доступ до облікового запису Ломаченка в Росії, Канаді та Індії.

На момент закриття на сторінці Ломаченка було підписано понад 2,1 мільйона осіб. Зазначимо, що Василь Ломаченко готується вийти на ринг у травні. Українець боксуватиме за звання абсолютного чемпіона у легкій вазі з американцем Девіном Хейні.

Хто такий Антоній Паканич

Антоній Паканич – митрополит Бориспільської та Броварської УПЦ МП, член Міжсоборної присутності Російської православної церкви. ЗМІ називають його "правою рукою" предстоятеля УПЦ МП Онуфрія.

Паканич зустрічався з Путіним та московським патріархом Кирилом

Із грудня минулого року священнослужитель перебуває під санкціями Ради нацбезпеки та оборони України. Священик служив у лавах армії СРСР, жив, навчався та викладав у Москві.

Нагадаємо, що на початку березня Ломаченко дивився поєдинок UFC у Лас-Вегасі та сфотографувався з російським бійцем ММА Ісламом Махачевим. Боєць дружить із головою Чечні Рамзаном Кадировим, він приймав подарунки від чиновника.

Організація "Чесно" 4 січня повідомила про влучення боксера Василя Ломаченка до списку зрадників держави. Ломаченко публікував у Instagram відео проповіді митрополита Лонгіна, архієрея УПЦ МП, в якому він каже, що Україна "почала війну проти Бога та Церкви".