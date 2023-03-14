"С нами Бог": Ломаченко опубликовал обращение митрополита УПЦ МП о "притеснении" церкви

Бывший чемпион мира по боксу в трех дивизионах обратил внимание на видео, где попавший под санкции священнослужитель Антоний Паканич говорит о вмешательстве властей Украины во внутреннюю церковную жизнь. Спортсмена уже вносили в список предателей государства, говорили общественники.

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Олимпийский чемпион 2008 и 2012 годов по боксу, бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко опубликовал в Instagram обращение митрополита Антония Паканича из Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом пишет спортивное издание "Трибуна".

Паканич в своем видеообращении говорит о "притеснении" УПЦ МП в Украине.

"С нами Бог! Да будет мир", — подписал пост Ломаченко.

Полное обращение митрополита Антония доступно на его странице в Facebook.

"Согласно Конституции, государство не имеет права вмешиваться во внутреннюю церковную жизнь. А действия по дискредитации УПЦ грубо нарушают принципы Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Этот определяющий международный документ гарантирует человеку право исповедовать любую религию, а религиозные организации защищает от дискриминации", – отметил он.

Далее иерарх обратил внимание на распоряжение о прекращении для УПЦ МП аренды храмов.

"Господа, а сколько вы лично пожертвовали на реставрацию Киево-Печерской Лавры? Какое моральное право вы имеете распоряжаться народной святыней? Вы покушаетесь на один из уделов Божией Матери – Киево-Печерскую лавру", – добавил Паканич.

Ломаченко закрыл страницу в Instagram

Страница Василия Ломаченко в социальной сети Instagram заблокирована для пользователей из Украины. При попытке зайти на аккаунт спортсмена сообщается, что его страница недоступна.

Профиль боксера не открывается и с помощью VPN (Нидерланды, США, Германия, Великобритания, Канада). СМИ ранее писали о доступе к аккаунту Ломаченко в России, Канаде и Индии.

К моменту закрытия на cтранице Ломаченко было подписано свыше 2,1 миллиона человек. Отметим, что Василий Ломаченко готовится выйти на ринг в мае. Украинец будет боксировать за звание абсолютного чемпиона в легком весе с американцем Девином Хэйни.

Кто такой Антоний Паканич?

Антоний Паканич — митрополит Бориспольской и Броварской УПЦ МП, член Межсоборного присутствия Русской православной церкви. СМИ называют его "правой рукой" предстоятеля УПЦ МП Онуфрия.

Паканич встречался с Путиным и московским патриархом Кириллом

С декабря прошлого года священнослужитель находится под санкциями Совета нацбезопасности и обороны Украины. Священник служил в рядах армии СССР, жил, учился и преподавал в Москве.

Напомним, что в начале марта Ломаченко смотрел поединок UFC в Лас-Вегасе и сфотографировался с российским бойцом ММА Исламом Махачевым. Боец дружит с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, он принимал подарки от чиновника.

Организация "Чесно" 4 января сообщила о попадании боксера Василия Ломаченко в список предателей государства. Ломаченко публиковал в Instagram видео проповеди митрополита Лонгина, архиерея УПЦ МП, в котором он говорит, что Украина "начала войну против Бога и Церкви".