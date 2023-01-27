Недоступна в Украине: Instagram заблокировал страницу боксера Василия Ломаченко

По данным СМИ, профиль украинского боксера все еще доступен к просмотру в некоторых странах.

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Страница бывшего чемпиона мира по боксу в трех дивизионах Василия Ломаченко в социальной сети Instagram заблокирована. При попытке зайти на аккаунт спортсмена с территории Украины пользователям сообщается, что "к сожалению, эта страница недоступна".

Страница украинского боксера насчитывала более 2,1 миллионов подписчиков.

[ + – ] Instagram заблокировал Василия Ломаченко

В издании "Обозреватель" отмечают, что аккаунт Ломаченко также недоступен в некоторых странах Европы. При этом журналисты утверждают, что страница боксера не заблокирована в России, Канаде и Индии.

Фокус проверил и выяснил, что открыть страницу украинского боксера с использованием VPN (Нидерланды, США, Германия, Великобритания, Канада) также невозможно.

Напомним, что 4 января Василий Ломаченко попал в список предателей Украины, который ведется общественным движением ЧЕСНО. Основанием для внесения бывшего чемпиона в реестр стала публикация в его Instagram проповеди митрополита Лонгина, архиерея Украинской православной церкви Московского патриархата.

В своем обращении к прихожанам священнослужитель утверждал, что "украинское государство начало войну против Бога, против церкви господней и против украинского народа". В подписи к данному посту Ломаченко призвал подписчиков доказать, что они православные и показать насколько они верны "Отцу нашему небесному и Матери церкви".

"Трудно поверить, что звезды нашего спорта самостоятельно не в состоянии определить, кто с кем воюет уже почти 9 лет, кто начал войну, кто является государством-террористом", — прокомментировала данную ситуацию глава движения ЧЕСНО Вита Думанская.

Ранее Фокус также писал о том, что после полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину в феврале 2022 года, Василий Ломаченко вступил в ряды территориальной обороны своего родного города Белгорода-Днестровского.

В декабре 2021 года Василий Ломаченко поддался общественному осуждению после того, как, выиграв бой с ганцем Ричардом Комми, на церемонию награждения вышел не с национальным флагом, а с флагом Белгорода-Днестровского. Среди тех, кто критически высказался об этом, был экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко.