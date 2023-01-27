Недоступна в Україні: Instagram заблокував сторінку боксера Василя Ломаченка

За даними ЗМІ, профіль українського боксера все ще доступний для перегляду в деяких країнах.

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Сторінку колишнього чемпіона світу з боксу у трьох дивізіонах Василя Ломаченка у соціальній мережі Instagram заблоковано. При спробі зайти на обліковий запис спортсмена з території України користувачам повідомляється, що "на жаль, ця сторінка недоступна".

Сторінка українського боксера налічувала понад 2,1 мільйона підписників.

[ + – ] Instagram заблокував Василя Ломаченка

У виданні "Обозреватель" зазначають, що обліковий запис Ломаченко також недоступний у деяких країнах Європи. При цьому журналісти стверджують, що сторінку боксера не заблоковано в Росії, Канаді та Індії.

Фокус перевірив та з'ясував, що відкрити сторінку українського боксера з використанням VPN (Нідерланди, США, Німеччина, Великобританія, Канада) також неможливо.

Нагадаємо, що 4 січня Василь Ломаченко потрапив до списку зрадників України, який ведеться громадським рухом ЧЕСНО. Підставою для внесення колишнього чемпіона до реєстру стала публікація у його Instagram проповіді митрополита Лонгіна, архієрея Української православної церкви Московського патріархату.

У своєму зверненні до парафіян священнослужитель стверджував, що "українська держава розпочала війну проти Бога, проти церкви Господньої та проти українського народу". У підписі до цього поста Ломаченко закликав підписників довести, що вони православні та показати наскільки вони вірні "Батькові нашому небесному та Матері церкви".

"Важко повірити, що зірки нашого спорту самостійно не в змозі визначити, хто з ким воює вже майже 9 років, хто розпочав війну, хто є державою-терористом", — прокоментувала цю ситуацію голова руху ЧЕСНО Віта Думанська.

Раніше Фокус також писав про те, що після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну у лютому 2022 року Василь Ломаченко вступив до лав територіальної оборони свого рідного міста Білгорода-Дністровського.

У грудні 2021 року Василь Ломаченко піддався громадському засудженню після того, як вигравши бій з ганцем Річардом Коммі, на церемонію нагородження вийшов не з національним прапором, а з прапором Білгорода-Дністровського. Серед тих, хто критично висловився про це, був ексчемпіон світу з боксу у надважкій вазі Володимир Кличко.