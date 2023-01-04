Український боксер Василь Ломаченко потрапив до списку зрадників держави, — ЧЕСНО

Рух ЧЕСНО пише, що Ломаченко потрапив до списку через те, що опублікував у себе в Instagram відео проповіді митрополита УПЦ МП Лонгіна, в якому той заявив, що українська держава розпочала війну проти бога та церкви.

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Олімпійський чемпіон 2008 та 2012 років з боксу Василь Ломаченко потрапив до списку зрадників держави. Про це написали на сайті руху "ЧЕСНО".

Повідомляється, що на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram Ломаченко опублікував відео проповіді митрополита Лонгіна, настоятеля Свято-Вознесенського Банченського монастиря та архієрея Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП).

У повідомленні йдеться, що під час своєї проповіді Лонгін заявив про те, що українська держава нібито розпочала війну проти Бога та Церкви. Очевидно, що йшлося про обшуки СБУ у приміщеннях УПЦ МП.

У підписі до відео Ломаченко закликав передплатників показати, наскільки вони вірні Богові та "Матері церкви", довести, що вони православні.

[ + – ] Пост Ломаченко, Скріншот Фото: Рух ЧЕСНО

"ЧЕСНО" також пише, що раніше боксер вітав передплатників із Днем Збройних сил України, а також сам приєднувався до територіальної оборони Білгорода-Дністровського на початку повномасштабної російсько-української війни.

Як заявила глава руху Віта Думанська, публічність накладає певну відповідальність і на спортсменів. На її думку, Ломаченко розповсюджує наративи російської пропаганди.

"Важко повірити, що зірки нашого спорту самостійно не в змозі визначити, хто з ким воює вже майже 9 років, хто розпочав війну, хто є державою-терористом", — заявила вона.

Василь Ломаченко

Василь Ломаченко — це український боксер, дворазовий Олімпійський чемпіон 2008 та 2012 років, дворазовий чемпіон світу 2009 та 2011 років, чемпіон Європи 2008 року, чемпіон світу серед юніорів 2006 року, чемпіон Європи серед кадетів 20. Встановив рекорд, завоювавши титул чемпіона світу у третій ваговій категорії за мінімальну кількість проведених поєдинків (у 12-му бою).

Рух ЧЕСНО

Громадський рух, який був заснований активістами. Із 2020 року існує як самостійна громадська організація.

Раніше Фокус писав, що білоруська тенісистка Аріна Соболенко висловилася про заборони для РФ та РБ. За словами п'ятої ракетки світу Арини Соболенко, від спортсменів вимагають робити гучні заяви про війну. Але заборона на участь росіян та білорусів нічого не змінила — війна триває.

Також нагадаємо, що у РФ забрали право проводити чемпіонати Європи з ковзанярського спорту. Міжнародна спілка ковзанярів через війну в Україні вирішила відкликати попередні домовленості із Союзом ковзанярів Росії.