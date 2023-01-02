"Навіщо кричати про війну на кожному розі": білоруська тенісистка про заборони для РФ і РБ

За словами п'ятої ракетки світу Арини Соболенко, від спортсменів вимагають робити гучні заяви про війну. Але заборона на участь росіян і білорусів нічого не змінила — війна триває.

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Аріна Соболенко, зірка тенісу з Білорусі, заявила, що рішення організаторів Вімблдону усунути білоруських гравців від участі в минулорічному турнірі "нічого не змінило", передає Sky News.

За словами п'ятої ракетки світу, "ніхто не підтримує війну", а рішення організаторів Вімблдону її "дуже розчарувало".

Улітку організатори найстарішого тенісного турніру заборонили брати участь у ньому спортсменам із РФ і Білорусі на тлі розв'язаної війни в Україні.

На думку 24-річної Соболенко, "це насправді жахливо, бо ніхто й не підтримує війну".

Тенісистка стверджує, що від спортсменів вимагають гучних заяв про війну.

"Але навіщо нам кричати на кожному розі? Це взагалі не допоможе, — заявила тенісистка. — Вони відсторонили нас від Вімблдону, і що це змінило? Нічого — все триває, і це найсумніше".

Минулого місяця Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) оштрафувала Асоціацію лаун-тенісу Великобританії на 820 000 фунтів стерлінгів (987 854 доларів) за заборону на участь у турнірі російських і білоруських тенісистів.

Російські спортсмени не брали участі у Вімблдоні як представники країни-агресора, а білоруські через те, що влада Білорусі дозволяє використовувати територію країни як плацдарм для військових маневрів.

Нагадаємо, що в Бразилії почалося прощання з легендарним Пеле. Церемонія прощання триватиме добу, потім труну з тілом ексфутболіста пронесуть повз будинок його матері та поховають на цвинтарі Memorial Necropole Ecumenica.

Раніше Фокус повідомляв, що Король Пеле помер у віці 82 років. Останні кілька років Едсон Арантіс ду Насіменту страждав на низку захворювань, зокрема на рак товстої кишки, який прогресував.