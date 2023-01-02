"Зачем кричать о войне на каждом углу": белорусская теннисистка о запретах для РФ и РБ

По словам пятой ракетки мира Арины Соболенко, от спортсменов требуют делать громкие заявления о войне. Но запрет на участие россиян и белорусов ничего не изменил — война продолжается.

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Арина Соболенко, звезда тенниса из Беларуси, заявила, что решение организаторов Уимблдона отстранить белорусских игроков от участия в прошлогоднем турнире "ничего не изменило", передает Sky News.

По словам пятой ракетки мира, "никто не поддерживает войну", а решение организаторов Уимблдона ее "очень разочарована" .

Летом организаторы старейшего теннисного турнира запретили участвовать в нем спортсменам из РФ и Беларуси на фоне развязанной войны в Украине.

По мнению 24-летней Соболенко, "это на самом деле ужасно, потому что никто и не поддерживает войну".

Теннисистка утверждает, что от спортсменов требуют громких заявлений о войне.

"Но зачем нам кричать на каждом углу? Это вообще не поможет, — заявила теннисистка. — Они отстранили нас от Уимблдона, и что это изменило? Ничего — все продолжается, и это самое печальное".

В прошлом месяце Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) оштрафовала Ассоциацию лаун-тенниса Великобритании на 820 000 фунтов стерлингов (987 854 долларов) за запрет на участие в турнире российских и белорусских теннисистов.

Российские спортсмены не участвовали в Уимблдоне как представители страны-агрессора, а белорусские — из-за того, что власти Беларуси разрешают использовать территорию страны как плацдарм для военных маневров.

Напомним, что в Бразилии началось прощание с легендарным Пеле. Церемония прощания продлится сутки, затем гроб с телом экс-футболиста пронесут мимо дома его матери и захоронят на кладбище Memorial Necropole Ecumenica.

Ранее Фокус сообщал, что Король Пеле умер в возрасте 82 лет. Последние несколько лет Эдсон Арантис ду Насименту страдал рядом заболеваний, в частности прогрессирующим раком толстой кишки.