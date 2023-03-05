Ломаченко попал в скандал из-за фото с другом Кадырова на поединке UFC (фото, видео)

Украинского боксера заметили в компании российского бойца смешанных единоборств Ислама Махачева.

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Украинский боксер Василий Ломаченко в Лас-Вегасе, США во время просмотра поединка UFC позировал для фото с российским бойцом смешанных единоборств Исламом Махачевым. Соответствующее видео опубликовано в официальном Twitter-аккаунте UFC 5 марта.

[ + – ] Кстати, Ислам Махачев дружит с главой Чечни Рамзаном Кадыровым

По данным СМИ, Ислам Махачев дружит с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, в сети есть фото, как Махачев в гостях у Кадырова принимал подарки. Последний раз боец был у Кадырова в октябре 2022 года.

В частности Кадыров защищал Махачева после его последнего поединка, в котором спортсмен одержал спорную победу над австралийцем Александером Волкановски. Россиянина после поединка обвинили в нарушении регламента после взвешивания, когда он якобы применил для восстановления запрещенные капельницы.

Как в Украине отреагировали на фото Ломаченко с Махачевым

Видео UFC вызвало бурную реакцию в украинском Twitter. Украинский общественный активист Сергей Стерненко заявил, что Ломаченко "обнялся с россиянином, который поддерживает агрессию".

Фото: Скриншот

"Пока у нас здесь война, Вася Ломаченко летает в США поразвлекаться и пообниматься с россиянами. Имея разрешение на выезд за границу, Ломаченко полетел в Штаты, чтобы посмотреть чемпионат UFC — бои в смешанном стиле", — написал Стерненко.

Напомним, 27 января стало известно, что страница бывшего украинского боксера Василия Ломаченко в социальной сети Instagram заблокирована в Украине.

Ранее, 4 января, движение "Чесно" сообщило, что олимпийский чемпион 2008 и 2012 годов по боксу Василий Ломаченко попал в список предателей государства.