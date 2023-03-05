Ломаченко потрапив у скандал через фото з другом Кадирова на поєдинку UFC (фото, відео)

Українського боксера помітили у компанії російського бійця змішаних єдиноборств Ісламу Махачева.

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Український боксер Василь Ломаченко у Лас-Вегасі, США під час перегляду поєдинку UFC позував для фото з російським бійцем змішаних єдиноборств Ісламом Махачевим. Відповідне відео опубліковано в офіційному Twitter-акаунті UFC 5 березня.

[ + – ] До речі, Іслам Махачов дружить із головою Чечні Рамзаном Кадировим

За даними ЗМІ, Іслам Махачев товаришує з головою Чечні Рамзаном Кадировим, у мережі є фото, як Махачев у гостях у Кадирова приймав подарунки. Востаннє боєць був у Кадирова у жовтні 2022 року.

Зокрема, Кадиров захищав Махачева після його останнього поєдинку, в якому спортсмен здобув спірну перемогу над австралійцем Александером Волканівскі. Росіянина після поєдинку звинуватили у порушенні регламенту після зважування, коли він нібито застосував для відновлення заборонені крапельниці.

Як в Україні відреагували на фото Ломаченка з Махачевим

Відео UFC викликало бурхливу реакцію в українському Twitter. Український громадський активіст Сергій Стерненко заявив, що Ломаченко "обнявся з росіянином, який підтримує агресію".

Фото: Скриншот

"Поки у нас тут війна, Вася Ломаченко літає в США розважатися і пообніматися з росіянами. Маючи дозвіл на виїзд за кордон, Ломаченко полетів до Штатів, щоб подивитись чемпіонат UFC — бої у змішаному стилі", — написав Стерненко.

Нагадаємо, 27 січня стало відомо, що сторінку колишнього українського боксера Василя Ломаченка в соціальній мережі Instagram заблоковано в Україні.

Раніше, 4 січня, рух "Чесно" повідомив, що олімпійський чемпіон 2008 та 2012 років з боксу Василь Ломаченко потрапив до списку зрадників держави.