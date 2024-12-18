"Буде тільки той, хто програв": Кличко прокоментував, чи вийде колись на бій з Усиком (відео)

За словами Володимира Кличка, гроші не є для нього мотивацією. Те, що допомагає українському боксеру рухатись у житті — це велике его.

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Український боксер Володимир Кличко не бачить смислу виходити на боксерський поєдинок з іншим українським спортсменом Олександром Усиком. Про це Кличко заявив в інтерв'ю YouTube-каналу "Бомбардир".

"Теоретично. Як ви це бачите? Два українці – це як два брати Клички боксують один з одним. Там не буде того, хто переможе. Там будуть тільки той, хто програв. Тому я сенсу не бачу в цьому. Ні сенсу, ні можливості, ні бажання", — сказав Кличко.

На пояснення ведучого, що він хотів, аби Володимир Кличко проговорив це питання вголос, український боксер зазначив: "Ви отримали відповідь".

Крім того, у Кличка запитали, чи правдиві чутки про те, що йому запропонували велику суму коштів за те, аби він повернувся на ринг для проведення трьох різних боксерських боїв.

"Гроші — це не моя мотивація. Це продукт якоїсь дії. Куди цей продукт потім буде направлений, на що буде направлений і що буде зроблено — це вже на другому плані. Мною керують не фінанси", — зазначив Кличко.

Він пояснив, що за гроші він може дозволити собі не турбуватись, а те, що його спонукає до руху уперед — це його его.

"Моє его — це не гордість, це не нарцисизм. Це велике его, яке допомагає мені рухатись у моєму житті. Я маю амбіції, я маю бажання, я маю енергію. Я не знаю, скільки це буде тривати, але поки я живу — це одна зі складових частин мого характеру, мого життя. Тому буде час, буде можливість, буде мир, буде витривалість, буде бажання — все буде. Все буде Україна", — наголосив Кличко.

Нагадаємо, 10 грудня Володимиру Кличку запропонували повернутись на ринг у Саудівській Аравії.

Фокус також писав про те, що українці очікують на реванш українського чемпіона Олександра Усика і британця Тайсона Ф'юрі.