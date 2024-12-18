"Будет только тот, кто проиграл": Кличко прокомментировал, выйдет ли когда-нибудь на бой с Усиком (видео)

По словам Владимира Кличко, деньги не являются для него мотивацией. То, что помогает украинскому боксеру двигаться в жизни — это большое эго.

Related video

Украинский боксер Владимир Кличко не видит смысла выходить на боксерский поединок с другим украинским спортсменом Александром Усиком. Об этом Кличко заявил в интервью YouTube-каналу "Бомбардир".

"Теоретически. Как вы это видите? Два украинца — это как два брата Кличко боксируют друг с другом. Там не будет того, кто победит. Там будут только тот, кто проиграл. Поэтому я смысла не вижу в этом. Ни смысла, ни возможности, ни желания", — сказал Кличко.

На объяснение ведущего, что он хотел, чтобы Владимир Кличко проговорил этот вопрос вслух, украинский боксер отметил: "Вы получили ответ".

Кроме того, у Кличко спросили, правдивы ли слухи о том, что ему предложили крупную сумму средств за то, чтобы он вернулся на ринг для проведения трех разных боксерских боев.

"Деньги — это не моя мотивация. Это продукт какого-то действия. Куда этот продукт потом будет направлен, на что будет направлен и что будет сделано — это уже на втором плане. Мною управляют не финансы", — отметил Кличко.

Он объяснил, что за деньги он может позволить себе не беспокоиться, а то, что его побуждает к движению вперед — это его эго.

"Мое эго — это не гордость, это не нарциссизм. Это большое эго, которое помогает мне двигаться в моей жизни. У меня есть амбиции, у меня есть желание, у меня есть энергия. Я не знаю, сколько это будет продолжаться, но пока я живу — это одна из составных частей моего характера, моей жизни. Поэтому будет время, будет возможность, будет мир, будет выносливость, будет желание — все будет. Все будет Украина", — подчеркнул Кличко.

Напомним, 10 декабря Владимиру Кличко предложили вернуться на ринг в Саудовской Аравии.

Фокус также писал о том, что украинцы ожидают реванша украинского чемпиона Александра Усика и британца Тайсона Фьюри.