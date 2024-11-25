Владимир Кличко ответил комику Рогану, который послал Зеленского на подкасте (видео)

Подкастер Джо Роган обвинил Вашингтон и Киев в разжигании Третьей мировой войны. На скандальное заявление отреагировал боксер Владимир Кличко, предложив дискуссию в эфире.

Украинский профессиональный боксер, олимпийский чемпион и экс-чемпион мира по боксу в супертяжелой весовой категории Владимир Кличко ответил подкастеру, который послал президента Владимира Зеленского. Об этом известно из публикации в Instagram от 24 ноября.

"Джо Роган, я прослушал ваш последний подкаст. Я адресую вам это видео, чтобы вы знали, что я не согласен. Вы говорите об отправке этого американского оружия в Украину, что, по вашему мнению, приведет к Третьей мировой войне. Итак, позвольте вам сказать, что вы повторяете пропаганду (Владимира, — ред.) Путина", — отметил боксер.

Кличко заверил, что путинская Россия — "в беде", поэтому Москва стремится напугать людей. По словам чемпиона, война должна была длиться три дня, но благодаря героизму и жертвенности украинцев продолжается уже три года.

"Итак, вы используете единственное оружие, которое Путин действительно намерен использовать: пропаганду. И это оружие действительно ослабляет наши демократии. Путинская Россия хочет тихо уничтожить Украину, они хотят, чтобы Америка молчала", — объяснил он.

Кличко подчеркнул, что Большая Америка — это не та, что покидает страны, которые защищают свободу. Он пообещал обсудить свою отличную позицию подробнее, если Роган решит пригласить боксера в подкаст.

Что предшествовало

Американский стендап-комик и спортивный аналитик Джо Роган в своем подкасте от 22 ноября раскритиковал администрацию Джо Байдена на разрешение на удары дальнобойными ракетами по России в конце каденции президента США.

"Зеленский говорит, что Путин напуган. Да пошел ты н***й, мужик", — заявил он.

Роган заявил, что скоро может начаться Третья мировая война. По его словам, американцы избрали новым президентом республиканца Дональда Трампа, потому что он хочет закончить войну. Подкастер выразил надежду, что политику это удастся.

"Да, Путину не нужно было вторгаться в Украину, 100%. Но не начинайте Третью мировую войну", — добавил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 23 ноября заявил, что война может закончиться в 2025 году.

Украинский боец Бовар Ханаков одержал первую победу на ринге после перерыва. 16 февраля он потерпел поражение и объявил о завершении карьеры.