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Стиль жизни

Владимир Кличко и Тина Кароль: как прошла звездная премьера "Подъемной силы" (фото)

Тина Кароль на премьере Подъемной силы, показ фильма Подъемная сила, фоторепортаж с показа фильма Подъемная сила
Фото: KIRILL AVRAMENKO | Тина Кароль

Премьера фильма об украинских вертолетах собрала звездных гостей на красной дорожке.

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Украинская певица Тина Кароль, боксер Владимир Кличко, общественный деятель и актер Сергей Притула и многие другие публичные люди побывали на допремьерном показе фильма "Подъемная сила". Событие состоялось в кинотеатре "Оскар" вчера, 8 октября, на которые побывал и Фокус.

Фильм об авиации украинской армии создали режиссер Александр Стратиенко, авиатор Тимур Фаткуллин и команда Aerotim.

Известно, что в сюжете фильма рассказывается о работе украинских пилотов и пилотес, которые выполняют свою работу в условиях полномасштабной войны. Документальный фильм экшн снят на реальных событиях и в реальной жизни, более того все кадры были сняты в период выполнения реальных боевых задач во время украинско-российской войны.

Интересно, что так называемые актеры, это реальные герои фильма, которых не подбирали для фильма, они действительно выполняют эту работу ежедневно, ведь сейчас защищают Украину на фронте. В сюжете рассказывается несколько историй героев, которые они реально проживали.

Известно, что работа над документальным экшеном продолжалась в течение года. В ленту вошли как смелые операции авиаторов, так и их личные истории, что открывает зрителям пилотов с другой стороны.

Уже с 10 октября фильм можно будет увидеть во всех кинотеатрах Украины.

Евгений Галич на премьере Подъемной силы Fullscreen
Евгений Галич
Фото: KIRILL AVRAMENKO
Гузема Валерия и Тимур Фаткуллин на премьере Подъемной силы Fullscreen
Гузема Валерия и Тимур Фаткуллин
Фото: KIRILL AVRAMENKO
Владимир Кличко на премьере Подъемной силы, показ фильма Подъемная сила, фоторепортаж с показа фильма Подъемная сила Fullscreen
Владимир Кличко
Фото: KIRILL AVRAMENKO
Тина Кароль и Евгений Галич на премьере Подъемной силы Fullscreen
Тина Кароль и Евгений Галич на премьере Подъемной силы
Фото: KIRILL AVRAMENKO
Ольга Мартыновская на премьере Подъемной силы, показ фильма Подъемная сила, фоторепортаж с показа фильма Подъемная сила Fullscreen
Ольга Мартыновская
Фото: KIRILL AVRAMENKO
на премьере Подъемной силы, показ фильма Подъемная сила, фоторепортаж с показа фильма Подъемная сила Fullscreen
Слава Соломко
Фото: KIRILL AVRAMENKO
на премьере Подъемной силы, показ фильма Подъемная сила, фоторепортаж с показа фильма Подъемная сила Fullscreen
Любомир Левицкий
Фото: KIRILL AVRAMENKO
на премьере Подъемной силы, показ фильма Подъемная сила, фоторепортаж с показа фильма Подъемная сила Fullscreen
Александр Стратиенко
Фото: KIRILL AVRAMENKO
на премьере Подъемной силы, показ фильма Подъемная сила, фоторепортаж с показа фильма Подъемная сила Fullscreen
Тимур Фаткуллин
Фото: KIRILL AVRAMENKO
на премьере Подъемной силы, показ фильма Подъемная сила, фоторепортаж с показа фильма Подъемная сила Fullscreen
инфлуэнсер Игорь Донских
Фото: KIRILL AVRAMENKO
на премьере Подъемной силы, показ фильма Подъемная сила, фоторепортаж с показа фильма Подъемная сила Fullscreen
Катя Тейлор (слева)
Фото: KIRILL AVRAMENKO
на премьере Подъемной силы, показ фильма Подъемная сила, фоторепортаж с показа фильма Подъемная сила Fullscreen
Сергей Притула
Фото: KIRILL AVRAMENKO
на премьере Подъемной силы, показ фильма Подъемная сила, фоторепортаж с показа фильма Подъемная сила Fullscreen
Женя Галич и Тина Кароль
Фото: KIRILL AVRAMENKO
на премьере Подъемной силы, показ фильма Подъемная сила, фоторепортаж с показа фильма Подъемная сила Fullscreen
Ксения Куприенко
Фото: KIRILL AVRAMENKO
на премьере Подъемной силы, показ фильма Подъемная сила, фоторепортаж с показа фильма Подъемная сила Fullscreen
Жан Беленюк
Фото: KIRILL AVRAMENKO
на премьере Подъемной силы, показ фильма Подъемная сила, фоторепортаж с показа фильма Подъемная сила Fullscreen
Владимир Кличко
Фото: KIRILL AVRAMENKO
на премьере Подъемной силы, показ фильма Подъемная сила, фоторепортаж с показа фильма Подъемная сила Fullscreen
Сергей Притула
Фото: KIRILL AVRAMENKO
Евгений Пронин на премьере Подъемной силы, показ фильма Подъемная сила, фоторепортаж с показа фильма Подъемная сила Fullscreen
Евгений Пронин
Фото: KIRILL AVRAMENKO
Лидия Новоселецкая на премьере Подъемной силы Fullscreen
Лидия Новоселецкая
Фото: KIRILL AVRAMENKO

Напомним, ранее мы писали, что Женя Галич и звезды "Женского квартала" пришли на премьеру фильма "Джокер: Безумие на двоих".

Кроме этого, Фокус писал, что Марина Боржемская и Надежда Матвеева: как прошла звездная премьера фильма "Мегалополис".