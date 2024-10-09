Владимир Кличко и Тина Кароль: как прошла звездная премьера "Подъемной силы" (фото)
Премьера фильма об украинских вертолетах собрала звездных гостей на красной дорожке.
Украинская певица Тина Кароль, боксер Владимир Кличко, общественный деятель и актер Сергей Притула и многие другие публичные люди побывали на допремьерном показе фильма "Подъемная сила". Событие состоялось в кинотеатре "Оскар" вчера, 8 октября, на которые побывал и Фокус.
Фильм об авиации украинской армии создали режиссер Александр Стратиенко, авиатор Тимур Фаткуллин и команда Aerotim.
Известно, что в сюжете фильма рассказывается о работе украинских пилотов и пилотес, которые выполняют свою работу в условиях полномасштабной войны. Документальный фильм экшн снят на реальных событиях и в реальной жизни, более того все кадры были сняты в период выполнения реальных боевых задач во время украинско-российской войны.
Интересно, что так называемые актеры, это реальные герои фильма, которых не подбирали для фильма, они действительно выполняют эту работу ежедневно, ведь сейчас защищают Украину на фронте. В сюжете рассказывается несколько историй героев, которые они реально проживали.
Известно, что работа над документальным экшеном продолжалась в течение года. В ленту вошли как смелые операции авиаторов, так и их личные истории, что открывает зрителям пилотов с другой стороны.
Уже с 10 октября фильм можно будет увидеть во всех кинотеатрах Украины.
Напомним, ранее мы писали, что Женя Галич и звезды "Женского квартала" пришли на премьеру фильма "Джокер: Безумие на двоих".
Кроме этого, Фокус писал, что Марина Боржемская и Надежда Матвеева: как прошла звездная премьера фильма "Мегалополис".