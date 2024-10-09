Владимир Кличко и Тина Кароль: как прошла звездная премьера "Подъемной силы" (фото)

Премьера фильма об украинских вертолетах собрала звездных гостей на красной дорожке.

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Украинская певица Тина Кароль, боксер Владимир Кличко, общественный деятель и актер Сергей Притула и многие другие публичные люди побывали на допремьерном показе фильма "Подъемная сила". Событие состоялось в кинотеатре "Оскар" вчера, 8 октября, на которые побывал и Фокус.

Фильм об авиации украинской армии создали режиссер Александр Стратиенко, авиатор Тимур Фаткуллин и команда Aerotim.

Известно, что в сюжете фильма рассказывается о работе украинских пилотов и пилотес, которые выполняют свою работу в условиях полномасштабной войны. Документальный фильм экшн снят на реальных событиях и в реальной жизни, более того все кадры были сняты в период выполнения реальных боевых задач во время украинско-российской войны.

Интересно, что так называемые актеры, это реальные герои фильма, которых не подбирали для фильма, они действительно выполняют эту работу ежедневно, ведь сейчас защищают Украину на фронте. В сюжете рассказывается несколько историй героев, которые они реально проживали.

Известно, что работа над документальным экшеном продолжалась в течение года. В ленту вошли как смелые операции авиаторов, так и их личные истории, что открывает зрителям пилотов с другой стороны.

Уже с 10 октября фильм можно будет увидеть во всех кинотеатрах Украины.

Евгений Галич Фото: KIRILL AVRAMENKO

Гузема Валерия и Тимур Фаткуллин Фото: KIRILL AVRAMENKO

Владимир Кличко Фото: KIRILL AVRAMENKO

Тина Кароль и Евгений Галич на премьере Подъемной силы Фото: KIRILL AVRAMENKO

Ольга Мартыновская Фото: KIRILL AVRAMENKO

Слава Соломко Фото: KIRILL AVRAMENKO

Любомир Левицкий Фото: KIRILL AVRAMENKO

Александр Стратиенко Фото: KIRILL AVRAMENKO

Тимур Фаткуллин Фото: KIRILL AVRAMENKO

инфлуэнсер Игорь Донских Фото: KIRILL AVRAMENKO

Катя Тейлор (слева) Фото: KIRILL AVRAMENKO

Сергей Притула Фото: KIRILL AVRAMENKO

Женя Галич и Тина Кароль Фото: KIRILL AVRAMENKO

Ксения Куприенко Фото: KIRILL AVRAMENKO

Жан Беленюк Фото: KIRILL AVRAMENKO

Владимир Кличко Фото: KIRILL AVRAMENKO

Сергей Притула Фото: KIRILL AVRAMENKO

Евгений Пронин Фото: KIRILL AVRAMENKO

Лидия Новоселецкая Фото: KIRILL AVRAMENKO

Напомним, ранее мы писали, что Женя Галич и звезды "Женского квартала" пришли на премьеру фильма "Джокер: Безумие на двоих".

Кроме этого, Фокус писал, что Марина Боржемская и Надежда Матвеева: как прошла звездная премьера фильма "Мегалополис".