Тина Кароль в образе деним появилась на премьере фильма "Подъемная сила" (фото)

Тина Кароль выбрала удачный образ для выхода в свет. Как объяснила стилист, артистка выбрала трендовый этой осенью образ.

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Украинская певица Тина Кароль появилась на допремьерном показе документального экшена "Подъемная сила" об украинских авиаторах. Для публичного выхода в свет артистка выбрала стильный образ из денима. Фокус обратился за комментарием к персональному стилисту Яне Ткаченко, которая оценила внешний вид Тины Кароль для выхода на публику.

Так, на певице были одеты джинсы с тонким пояском коричневого цвета и рубашку деним с застегнутым до шеи воротником. Волосы Тина Кароль оставила распущенными слегка подобрав передние пряди.

Тина Кароль в образе деним Фото: KIRILL AVRAMENKO

По словам Яны Ткаченко, образ Тины Кароль очень удачно соответствует последним трендам, в частности этой осенью тотал деним среди них. Прическа Тины также очень уместно выбрана и подчеркивает ее образ. Как подчеркнула стилист, такая прическа еще и омолаживает артистку на лет пять точно.

Однако, все же, по мнению стилистки, в образе Тины Кароль было бы уместным заменить ее ремень. Кроме этого, по словам Яны Ткаченко, было бы уместно добавить аксессуар поверх застегнутой до горла рубашки, тогда бы образ был завершен.

"Что еще я бы изменила? Это пояс. Он тонкий, ремень должен быть 3-3,5 см. А для джинс даже шире — до 5 см. Также, сейчас рубашку застегивают на все пуговицы, до шеи. Можно было бы добавить еще украшение поверх рубашки прямо под воротник. Это мог бы быть кожаный шнурок, брошь и т.д.", — сказала стилистка.

Напомним, ранее мы писали, что как прошла звездная премьера "Подъемной силы" на которой появился Владимир Кличко, Сергей Притула и многие другие звездные гости.

Кроме этого, Фокус писал, что Владимир Кличко впервые за долгое время появился на публике.