Владимир Кличко впервые за долгое время появился на публике (фото)

Владимир Кличко — менее публичен, чем его брат, поэтому его редко можно встретить на светских вечерах.

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48-летний украинский боксер Владимир Кличко, который является младшим братом мэра Киева Виталия Кличко, впервые за долгое время появился на публике. Увидеть его можно было на премьере фильма "Подъемная сила" — об украинских авиаторах, которые сейчас защищают Украину на фронте.

Да, в последнее время Владимир — нечастый гость на публичных мероприятиях и, по сравнению со своим братом Виталием, ведет менее публичную жизнь. Однако Владимир все же неожиданно посетил премьеру документального экшена, который был снят на основе реальных событий, где главными героями стали настоящие военнослужащие-авиаторы.

Для выхода в свет Владимир надел классические джинсы голубого цвета, черную футболку и трендовую рубашку в клетку. Поскольку боксер редко появляется на подобных мероприятиях, то весь вечер к нему было приковано внимание журналистов.

Владимир Кличко Фото: KIRILL AVRAMENKO Владимир Кличко Фото: KIRILL AVRAMENKO

Напомним, ранее мы писали, что Владимир Кличко поздравил брата Виталия с 53-летием.

Кроме этого, Фокус писал, что Владимир Кличко объяснил, почему не хочет "умирать за свою страну".