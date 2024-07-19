"Пример": Владимир Кличко поздравил брата Виталия с 53-летием (фото)
Мэр Киева уже поблагодарил родного человека. Владимир младше Виталия на 5 лет.
48-летний украинский профессиональный боксер Владимир Кличко поздравил старшего брата Виталия с 53-летием. Снимок с именинником спортсмен выложил в Instagram.
"Ты всегда был старшим. — Братом. Примером. Поддержкой. Но иногда, из-за твоего юношеского запала, неутомимой энергии, казалось бы неосуществимых идей (которые становятся реальностью, потому что тех в них безусловно веришь), ты кажешься мне моложе меня", — обратился к мэру Киева его брат.
На архивном фото спортсмены предстали в футболках со своей фамилией.
"Мы понимаем друг друга с первого взгляда, часто даже не надо что-то говорить или объяснять. Мы вместе смеемся, решаем какие-то вопросы, вместе иногда грустим. И всегда идем бок о бок, поэтому побеждаем всегда вместе!" — отметил Владимир и поблагодарил за это именинника и их маму.
Мэр столицы Украины уже отреагировал на поздравления родного человека.
"Спасибо, брат", — написал Виталий Кличко.
Отметим, что в 2022 году Виталий Кличко и Наталья Егорова объявили о разводе. Пара была в браке более 20 лет. Они поженились в 1997-м после двух лет романтических отношений.
От союза подрастает трое детей: Егор-Дениэль, Максим и дочь Елизавета-Виктория.
Напомним, сын Виталия Кличко дебютировал в баскетбольной сборной.
Также Фокус писал о разводе Виталия Кличко в 2022 году.