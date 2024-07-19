"Приклад": Володимир Кличко привітав брата Віталія з 53-річчям (фото)

Мер Києва вже подякував рідній людині. Володимир молодший за Віталія на 5 років.

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48-річний український професійний боксер Володимир Кличко привітав старшого брата Віталія з 53-річчям. Знімок з іменинником спортсмен виклав в Instagram.

"Ти завжди був старшим. — Братом. Прикладом. Підтримкою. Але іноді, через твій юнацький запал, невтомну енергію, здавалося б нездійсненні ідеї (які стають реальністю, бо тих в них безумовно віриш), ти здаєшся мені молодшим за мене", — звернувся до мера Києва його брат.

На архівному фото спортсмени постали у футболках зі своїм прізвищем.

"Ми розуміємо один одного з погляду, часто навіть не треба щось говорити чи пояснювати. Ми разом сміємося, вирішуємо якісь питання, разом інколи сумуємо. І завжди йдемо пліч-о-пліч, тому перемагаємо завжди разом!" — зазначив Володимир та подякував за це імениннику та їхній мамі.

Володимир та Віталій Клички

Мер столиці України вже відреагував на привітання рідної людини.

"Дякую, брате", — написав Віталій Кличко.

Володимир та Віталій Клички

Зазначимо, що у 2022 році Віталій Кличко та Наталія Єгорова оголосили про розлучення. Пара була у шлюбі понад 20 років. Вони одружилися у 1997-му після двох років романтичних стосунків.

Від союзу підростає троє дітей: Єгор-Деніель, Максим і донька Єлизавета-Вікторія.

Нагадаємо, син Віталія Кличка дебютував у баскетбольній збірній.

Також Фокус писав про розлучення Віталія Кличка у 2022 році.