Віталій Кличко розлучається з дружиною після 25 років шлюбу

Відстань і життя в різних країнах поставили крапку в шлюбі легендарного спортсмена та його красуні-дружини.

Мер Києва Віталій Кличко розлучається зі своєю дружиною Наталією, з якою був одружений 25 років. Про це колишній боксер розповів у розгорнутому інтерв'ю виданню "Бабель".

За словами політика, ні для кого не секрет, що вони з дружиною багато років живуть у різних країнах: він в Україні, вона — в німецькому Гамбурзі. Відстань призвела до того, що в подружжя — різні інтереси та різне життя. Тепер вони вирішили офіційно оформити своє розлучення.

При цьому Віталій наголосив, що бажання — обопільне, але, незважаючи на це, у них залишаються хороші стосунки.

"Діти вже дорослі, і життя продовжується", — зазначив Кличко.

На уточнювальне запитання, чи вільне зараз серце мера, той відповів:

"Воно зайняте Києвом. Як тебе не любити, Києве мій".

Наталія Єгорова познайомилася з Віталієм Кличком у 1995 році, коли він почав робити перші кроки в професійному боксі. Вона займалася гімнасткою та синхронним плаванням. Спочатку ефектна дівчина, яка до всього іншого ще пробувала себе і в модельній сфері, не особливо звертала увагу на молодого спортсмена. Проте Віталій виявив неабияку наполегливість, відбивши Наталю в київського бізнесмена, і 27 квітня 1997 року пара побралася.

"Весілля як такого не було. Розписалися вони у квітні 1997-го, і того ж дня Віталій кудись відлетів. Тож ні з застіллям, ні з першої шлюбної ночі в дітей не склалося. Наташа досі шкодує, що так і не одягла фату, як мріяла в дитинстві. Втім, у неї є шанс. Адже вони з Віталієм ще не вінчані", — розповідав в одному інтерв'ю батько Наталії.

Заради Віталія жінка залишила модельний бізнес і присвятила себе родині. У 2000 році в пари народився первісток Єгор-Даніел, а у 2002 році на світ з'явилася дочка Єлизавета-Вікторія, яка народилася якраз у день чергової перемоги батька на рингу. 2005-го в сім'ї побільшало на ще одну дитину, сина Максима.

Наталія завжди підтримувала чоловіка під час його відповідальних боїв, і її постійно можна було побачити, коли вона сиділа в залі, тоді як точився бій.

У 2013 році Кличко оголосив про завершення кар'єри та пішов у політику. Його дружина трималася в тіні, займаючись сім'єю та співом, проте продовжувала підтримувати чоловіка.

У листопаді 2013 року родина Кличків зазнала серйозного випробування на міцність. Хакерське угруповання Anonymous Ukraine заявило, що зламало пошту боксера та політика, оприлюднивши у відкритому доступі листування та фото Віталія, в яких, зокрема, відкривалися й подробиці його особистого життя, а також наявність інших жінок. Тоді Наталія вистояла перед скандалом і не виносила брудну білизну на публіку, зберігши родину.

[ + – ] Наталія Кличко з дітьми Фото: natalia_klitschko_official

Зараз подружжя вирішило поставити крапку в шлюбі. Їхні діти роз'їхалися в різні навчальні заклади. Єгор-Даніель здобував вищу освіту в престижному американському приватному коледжі Ренсом Еверглейдс Скул (Ransom Everglades School) у Маямі. Пізніше політик говорив, що його син вступив в один із найкращих університетів Великобританії та вже навіть має диплом бакалавра зі спеціальності бізнес-менеджмент. Ліза-Вікторія отримує спеціальність психолога в голландському університеті, а молодший син навчається у Великій Британії.

Нагадаємо, Наталія Кличко виставила на продаж джинсову куртку, розмальовану вручну німецькою художницею Тіною Райхель.