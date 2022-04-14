Дружина Віталія Кличка продала на аукціоні джинсову куртку заради допомоги Україні

Куртку купила відома художня галерея за 5000 євро.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

48-річна дружина мера Києва та знаменитого боксера Віталія Кличка Наталя оголосила про те, що продала на аукціоні джинсову куртку, розмальовану вручну німецькою художницею Тіною Райхель. Відповідне відео з'явилося на її сторінці в Instagram.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

На спині куртки намальований український прапор, а також символ миру. Найвища ставка за лот – 5000 євро. Ці гроші підуть у фонд допомоги українцям, які постраждав від російської агресії.

Покупцем стала художня галерея Roschlaub у Гамбурзі, Німеччина.

"Наш аукціон завершився на найвищій ставці в 5000 євро, і куртка вирушає переможцю – художній галереї Roschlaub. Щиро дякую за вашу щедрість і внесок у мир і свободу в Україні", – повідомила Наталя Кличко.

На відео вона не приховує щирої радості, позуючи з курткою, накинутою на плече. За добу до продажу найвища ставка була на рівні 1177 євро.

[ + – ] Куртку розмалювала художниця Тіна Райхель Фото: Natalia Klitschko/Instagram

Разом із предметом гардеробу Наталії переможець аукціону отримає копію її альбому Naked Soul ("Оголена душа"), оскільки дружина боксера, у минулому відома модель, ще й співає.

Наталя Кличко родом із Броварів. У дівоцтві Єгорова, Наталя вийшла заміж за Віталія Кличка 26 квітня 1997 року. У шлюбі в них народилося троє дітей: Єгор-Даніель (16 травня 2000), Єлизавета-Вікторія (22 листопада 2002), Максим (1 квітня 2005).

Наразі Наталя Кличко живе в Гамбурзі (Німеччина), а її діти навчаються у Великій Британії. Вона вільно розмовляє німецькою й англійською мовами.

У соцмережі в Наталії багато публікацій, присвячених Україні, вона бере активну участь у проукраїнських мітингах і закликає світ допомагати її країні в боротьбі проти російської агресії.

Нагадаємо, Наталія продемонструвала свої вокальні дані на політичному ток-шоу.