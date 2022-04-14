Жена Виталия Кличко продала на аукционе джинсовую куртку ради помощи Украине

Куртку купила известная художественная галерея за 5000 евро.

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48-летняя супруга мэра Киева и знаменитого боксера Виталия Кличко Наталья объявила о том, что продала на аукционе джинсовую куртку, разрисованную вручную немецкой художницей Тиной Райхель. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram.

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На спине куртки нарисован украинский флаг, а также символ мира. Самая высокая ставка за лот – 5000 евро. Эти деньги пойдут в фонд помощи украинцам, пострадавший от российской агрессии.

Покупателем стала художественная галерея Roschlaub в Гамбурге, Германия.

"Наш аукцион завершился на самой высокой ставке в 5000 евро, и куртка отправляется победителю – художественной галерее Roschlaub. Большое спасибо за вашу щедрость и вклад в мир и свободу в Украине", – сообщила Наталья Кличко.

На видео она не скрывает искренней радости, позируя с курткой, накинутой на плечо. За сутки до продажи самая высокая ставка была на уровне 1177 евро.

[ + – ] Куртку разрисовала художница Тина Райхель Фото: Natalia Klitschko/Instagram

Вместе с предметом гардероба Натальи победитель аукциона получит копию ее альбома Naked Soul ("Обнаженная душа"), поскольку жена боксера, в прошлом известная модель, еще и поет.

Наталья Кличко родом из Броваров. В девичестве Егорова, Наталья вышла замуж за Виталия Кличко 26 апреля 1997 года. В браке у них родилось трое детей: Егор-Даниэль (16 мая 2000 года), Елизавета-Виктория (22 ноября 2002 года), Максим (1 апреля 2005 года).

Сейчас Наталья Кличко живет в Гамбурге (Германия), а ее дети учатся в Великобритании. Она свободно говорит на немецком и английском языках.

В соцсети у Натальи много публикаций, посвященных Украине, она активно участвует в проукраинских митингах и призывает мир помогать ее стране в борьбе против российской агрессии.

Напомним, Наталья продемонстрировала свои вокальные данные на политическом ток-шоу.