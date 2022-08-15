Виталий Кличко разводится с женой после 25 лет брака

Расстояние и жизнь в разных странах поставили точку в браке легендарного спортсмена и его красавицы-жены.

Мэр Киева Виталий Кличко разводится со своей женой Натальей, с которой был в браке 25 лет. Об этом бывший боксер рассказал в развернутом интервью изданию "Бабель".

По словам политика, ни для кого не является секретом, что они с женой много лет живут в разных странах: он в Украине, она – в немецком Гамбурге. Расстояние привело к тому, что у супругов – разные интересы и разная жизнь. Теперь они решили официально оформить свой развод.

При этом Виталий подчеркнул, что желание – обоюдное, но несмотря на это у них остаются хорошие отношения.

"Дети уже взрослые, и жизнь продолжается", – отметил Кличко.

На уточняющий вопрос, свободно ли сейчас сердце мэра, тот ответил:

"Оно занято Киевом. Как тебя не любить, Киев мой".

Наталия Егорова познакомилась с Виталием Кличко в 1995 году, когда он начал делать первые шаги в профессиональном боксе. Она занималась гимнасткой и синхронным плаванием. Поначалу эффектная девушка, которая ко всему прочему, еще пробовала себя и в модельной сфере, не особо обращала внимание на молодого спортсмена. Однако Виталий проявил недюжинную настойчивость, отбив Наталью у киевского бизнесмена, и 27 апреля 1997 года пара связала себя узами брака.

"Свадьбы как таковой не было. Расписались они в апреле 1997-го, и в тот же день Виталий куда-то улетел. Так что ни с застольем, ни с первой брачной ночью у детей не сложилось. Наташа до сих пор жалеет, что так и не надела фату, как мечтала в детстве. Впрочем, у нее есть шанс. Они ведь с Виталиком еще не венчанные", – рассказывал в одном интервью отец Натальи.

Ради Виталия женщина оставила модельный бизнес и посвятила себя семье. В 2000 году у пары родился первенец Егор-Даниэл, а в 2002 году на свет появилась дочь Елизавета-Виктория, которая родилась аккурат в день очередной победы отца на ринге. В 2005-м в семья стала больше на еще одного ребенка, сына Максима.

Наталия всегда поддерживала супруга во время его ответственных боев, и ее постоянно можно было увидеть, сидящей в зале, когда шел бой.

В 2013 году Кличко объвил о завершении карьеры и пошел в политику. Его жена держалась в тени, занимаясь семьей и пением, однако продолжала поддерживать мужа.

В ноябре 2013 года семья Кличко подверглась серьезному испытанию на прочность. Хакерская группировка Anonymous Ukraine заявила, что взломала почту боксера и политика, обнародовав в открытом доступе переписку и фото Виталия, в которых, в том числе, открывались и подробности его личной жизни, а также наличие других женщин. Тогда Наталия выстояла перед скандалом и не стала выносить грязное белье на публику, сохранив семью.

[ + – ] Наталия Кличко с детьми Фото: natalia_klitschko_official

Сейчас же супруги решили поставить точку в браке. Их дети разъехались по разным учебным заведениям. Егор-Даниэль получал высшее образование в престижном американском частном колледже Рэнсом Эверглейдс Скул (Ransom Everglades School) в Майами. Позже политик говорил, что его сын поступил в один из лучших университетов Великобритании и уже даже имеет диплом бакалавра по специальности бизнес-менеджмент. Лиза-Виктория получает специальность психолога в голланском университете, а младший сын учится в Великобритании.

Напомним, Наталия Кличко выставила на продажу джинсовую куртку, разрисованную вручную немецкой художницей Тиной Райхель.