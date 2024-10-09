Володимир Кличко вперше за довгий час з'явився на публіці (фото)

Володимир Кличко менш публічний за свого брата, тому його рідко можна зустріти на світських вечорах.

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48-річний український боксер Володимир Кличко, який за сумісництвом є братом-близнюком мера києва Віталія Кличко, вперше за тривалий час з'явився на публіці. Побачити його можна було на прем'єрі фільму "Підйомна сила" про українських авіаторів, які нині боронять Україну на фронті.

Так, останнім часом Володимир не частий гість на публічних заходах і в порівнянні зі своїм братом Віталієм він меде менш публічне життя. Однак Володимири все ж неочікувано відвідав прем'єру документального екшина, який був знятий на основі реальних подій, де головними героями стали справжін військовослужбовці-авіатори.

Для виходу у світ Володимир одягнув класичні джинси блакитного кольору, чорну футболку та трендову сорочку в клітинку. Оскільки боксер рідко з'являється на подібних заходах, то весь весір до нього була прикута увага журналістів.

Володимир Кличко Фото: KIRILL AVRAMENKO Володимир Кличко Фото: KIRILL AVRAMENKO

Нагадаємо, раніше ми писали, що Володимир Кличко привітав брата Віталія з 53-річчям.

Крім цього, Фокус писав, що Володимир Кличко пояснив, чому не хоче "вмирати за свою країну".