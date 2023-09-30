"Ми вільні люди": Володимир Кличко пояснив, чому не хоче "вмирати за свою країну" (відео)

Боксер розповів про ментальну різницю між українцями та росіянами, через яку більшість захисників опинилися на фронті добровільно. Він підкреслив, що окупанти мають "відчуття рабства" та готові воювати навіть без зброї.

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Боксер Володимир Кличко заявив, що українці відрізняються від росіян тим, що хочуть не вмирати за свою державу, а жити для неї. Про це він розповів в інтерв'ю ZDFheute, опублікованому 27 вересня.

Він підкреслив, що російські військові йдуть уперед зі зброєю чи без і помирають на полі бою. Однак, за його словами, на фронт "знову і знову" приходять нові люди.

"Якщо ви розумієте це відчуття рабства й те, як поводяться з російськими солдатами, як їх мобілізують, як їх потім викидають, безтурботно — українці інші: ми вільні люди", — заявив Кличко.

Спортсмен підкреслив, що в Україні переважно воюють люди, які не були мобілізованими, а взяли зброю до рук добровільно.

"Ні, я не хочу вмирати за свою країну. Я хочу жити для країни", — сказав він.

Кличко зазначив, що на передовій не мають бути всі громадяни, адже військовим потрібна підтримка з тилу. Зокрема, він згадав про поповнення обладнання для бійців.

"Ми не один народ. Росія не Україна. Україна має свої кордони, свою країну, свою мову та своє прагнення до демократії", — додав боксер.

Нагадаємо, у 2022 році Володимир Кличко записав відеозвернення до росіян, у якому заявив про "ненависть на віки". Також він тоді розкритикував заклики відокремлювати народ від держави.

Також боксер ділився, що вважає війну в Україні "головним боєм" у своєму житті.