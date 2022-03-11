"Ненависть на віки": Володимир Кличко звинуватив російський народ в агресії проти України (відео)

Український спортсмен стверджує, що зараз немає хороших і поганих росіян, бо їх усіх в Україні називають орками.

Мер Києва Віталій Кличко в Telegram опублікував відеозвернення свого брата Володимира Кличка, який звернувся до росіян. У своїх словах він звинуватив громадян Росії у військовій агресії проти України та заявив, що своїми імперськими амбіціями росіяни посіяли ворожнечу між двома народами "на віки".

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"Слова про те, що уряд це нібито одне, а російські громадяни — інше, це повне безглуздя і нісенітниця. Це ви, вірячи мерзенній пропаганді й не сприймаючи інформацію навіть від своїх родичів та друзів тут в Україні, мовчали всі 8 років, коли ваша країна окупувала Крим та частину Донбасу", — заявив Кличко.

Український спортсмен також звинуватив росіян у зарозумілості та запереченні української нації, розповсюджуючи міфи про нацистів.

"Ваші солдати, чоловіки, діти прийшли в Україну, і ви про це знаєте. Ви їм дзвоните та питаєте — як вони там, на завданні", — сказав Кличко.

За його словами, українців не потрібно звільняти, бо Україна — вільна держава, яка обрала демократичний та європейський шлях розвитку.

"Це не ми прийшли на вашу землю! Це ви вбиваєте наших дітей, бомбите і зрівнюєте із землею наші міста та будинки! Вас всіх зараз тут називають орками. Немає зараз хороших чи поганих росіян, поки ви мовчите, слухаючи пропаганду божевільної людини", — заявив Кличко.

Насамкінець спортсмен додав, щоб росіяни не тремтіли від страху і рятували свою країну, яка опинилася в повній ізоляції від цивілізованого світу.

Раніше повідомляли, що 28 лютого Володимир Кличко звернувся до громадян європейських країн із закликом підтримати Україну та її захисників благодійними внесками. Звернення направляли до громадян Німеччини, Австрії, Швейцарії, Ліхтенштейну та інших країн ЄС.

Володимир Кличко 27 лютого звернувся до росіян та білорусів не виходити на роботу, і так побічно не брати участь у війні проти України.