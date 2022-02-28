"Нас розстрілюють, нас убивають". Володимир Кличко закликав європейців допомогти Україні (відео)

Брат київського мера Володимир Кличко звернувся до громадян Німеччини, Австрії, Швейцарії, Ліхтенштейну та всіх країн Європи. Він розповів про обстановку в Україні та про те, що російські військові вбивають мирних жителів.

Всесвітньо відомий український боксер Володимир Кличко звернувся до громадян європейських країн із закликом підтримати Україну та її захисників благодійними внесками. Відео зі зверненням з'явилося 28 лютого на офіційній сторінці мера Києва Віталія Кличка.

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[ + – ] Відеозвернення Володимира Кличка

Володимир Кличко заявив, що кияни пережили ще одну пекельну ніч:

"Сьогодні вони всіма способами намагаються зупинити російську агресію перед дверима наших будинків, щоб Росія не йшла далі та зупинилася. Нас розстрілюють, обстрілюють ракетами, нас убивають. Наші жінки, діти та люди похилого віку проходять через пекло. Ми потребуємо вашої допомоги, терміново. Допоможіть, щоб урятувати наших громадян і вижити. Будь ласка, робіть пожертвування на спеціальні рахунки, створені в національних банках. Жертвуйте для виживання, для миру в Європі. Хай живе Україна! Хай живе Європа!" – звернувся Володимир Кличко.

28 лютого в Генеральному штабі ЗСУ заявили, що війська РФ зупинені на всіх напрямках. За добу противник завдав 6 ракетних і 4 авіаударів по території України в основному з території Білорусі. Ув'язнених із бойовим досвідом звільняють для участі в обороні Києва. Серед них – комбат Семен Семенченко й організатор убивства Гандзюк Сергій Торбін. Заяву на участь у бойових діях написав також колишній командир "Торнадо" Руслан Онищенко.

Як повідомив 28 лютого прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, Україна офіційно подає заявку на вступ до ЄС за спеціальною процедурою. У Євросоюзі готуються в прискореному темпі розглянути заявку.