"Спокутувати провину". Ув'язнених із бойовим досвідом звільняють для участі в обороні Києва

Серед них – комбат Семен Семенченко й організатор убивства Гандзюк Сергій Торбін. Заяву на участь у бойових діях написав також колишній командир "Торнадо" Руслан Онищенко. Генпрокурорка каже, що побоюватися розгулу криміналу не варто, все під контролем.

28 лютого Володимир Зеленський офіційно підтвердив раніше прийняте рішення про те, що у зв'язку з війною Росії проти України із СІЗО та в'язниць випустять ув'язнених із військовим досвідом, дадуть їм зброю та дозволять "спокутувати провину", захищаючи Київ. Із них надалі знімуть усі санкції.

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"В умовах військового стану учасників бойових дій, українців із реальним бойовим досвідом буде звільнено з-під варти. І вони зможуть компенсувати свою провину в найгарячіших точках війни. Ще з кількох людей, учасників АТО, знімаються всі санкції. Ключове зараз — оборона", — заявив Зеленський.

За день до цього заступник генпрокурора Андрій Синюк у коментарі Громадському зазначив, що для участі в бойових діях із колонії вже звільнили комбата "Донбасу" Семена Семенченка й організатора вбивства Катерини Гандзюк Сергія Торбіна. Торбіну дозволили взяти в підрозділ ще десяток людей, яких він вибрав із засуджених. До ув'язнених, яким дозволили піти на фронт, приєднався військовий 72-й окремої бригади ЗСУ Дмитро Балабуха, який засуджений за вбивство людини на зупинці.

За словами Андрія Синюка, питання про звільнення щодо кожного ув'язненого вирішується індивідуально на найвищому рівні. Враховують бойовий досвід кожного засудженого з тих, хто виявив бажання стати на захист Києва, заслуги перед державою та щире каяття.

Заяву на участь у бойових діях написав колишній командир "Торнадо" Руслан Онищенко.

За словами Синюка, питання про звільнення Семенченка й Онищенка наразі узгоджується.

Одразу після того, як Зеленський офіційно підтвердив інформацію про звільнення деяких ув'язнених для оборони Києва, генпрокурорка Ірина Венедіктова виступила з коментарем. Вона пояснила, що звільняють не всіх охочих, і кожного ретельно перевіряють.

"Населенню не варто хвилюватися, що через те, що відбувається, кримінал заполонить вулиці, — каже Венедіктова. — А тим, хто відбуває покарання, сподіватися на день відкритих дверей. Кожен зі звільнених має бойовий досвід у 2014-2015 роках. Всі вони — гарячі супротивники "російського світу". Один — узагалі автор відомої пісні українських уболівальників про головного агресора. Щодо кожного індивідуально оцінили всі ризики та визначили механізми контролю над ними", — пояснює Венедіктова.

За словами генпрокурорки, за два дні в Україні мобілізували майже 100 тисяч громадян. Половина з них – резервісти тероборони. Тож воїнів у країні достатньо. Проте захищати Україну — це не лише обов'язок, а й право, яке держава вирішила надати тим, хто відбуває покарання в місцях позбавлення волі.

[ + – ] Виступ Ірини Венедіктової

Також генпрокурорка зазначила, що українська армія потребує матеріальної підтримки. Тому прокурори по всій країні ухвалюють рішення про зняття арешту та передачу на потреби ЗСУ та Нацгвардії техніки та зброї, а також палива, вилученого в ході розслідувань кримінальних проваджень.

"Уже передали понад 10 тисяч тонн палива, бронетехніку та зброю. Водночас прокуратура продовжує робити все можливе для притягнення до відповідальності кожного окупанта та керівництва країни-агресора", — резюмувала Венедіктова.

Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ станом на 28 лютого під час наступу війська РФ продовжили завдавати ударів по військових і цивільних аеропортах України. Ракетних ударів зазнали об'єкти інфраструктури, населені пункти та підрозділи ЗСУ в різних районах. Нагадуємо, що українська делегація прибула на переговори із РФ. Головне питання переговорів — негайне припинення вогню та відведення окупаційних російських військ із території України.