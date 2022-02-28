"Искупить вину". Заключенных с боевым опытом освобождают для участия в обороне Киева

Среди них — комбат Семен Семенченко и организатор убийства Гандзюк Сергей Торбин. Заявление на участие в боевых действиях написал также бывший командир "Торнадо" Руслан Онищенко. Генпрокурор говорит, что опасаться разгула криминала не стоит, все под контролем.

28 февраля Владимир Зеленский официально подтвердил ранее принятое решение о том, что в связи с войной России против Украины из СИЗО и тюрем выпустят заключенных с военным опытом, дадут им оружие и позволят "искупить вину", защищая Киев. С них в дальнейшем снимут все санкции.

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"В условиях военного положения участники боевых действий, украинцы с реальным боевым опытом будут освобождены из-под стражи. И смогут компенсировать свою вину в самых горячих точках войны. Еще с нескольких человек, участников АТО, снимаются все санкции. Ключевое сейчас — оборона", — заявил Зеленский.

За день до этого заместитель генпрокурора Андрей Синюк в комментарии Громадському отметил, что для участия в боевых действиях из колонии уже освободили комбата "Донбасса" Семена Семенченко и организатора убийства Екатерины Гандзюк Сергея Торбина. Торбину разрешили взять в подразделение еще десяток человек, которых он выбрал из осужденных. К заключенным, которым разрешили пойти на фронт, присоединился военный 72-й отдельной бригады ВСУ Дмитрий Балабуха, осужденный за убийство человека на остановке.

По словам Андрея Синюка, вопрос об освобождении по каждому заключенному решается индивидуально на самом высоком уровне. Учитывают боевой опыт каждого осужденного из тех, кто проявил желание встать на защиту Киева, заслуги перед государством и искреннее раскаяние.

Заявление на участие в боевых действиях написал бывший командир "Торнадо" Руслан Онищенко.

По словам Синюка, вопрос об освобождении Семенченко и Онищенко пока согласовывается.

Сразу после того, как Зеленский официально подтвердил информацию об освобождении некоторых заключенных для обороны Киева, генпрокурор Украины Ирина Венедиктова выступила с комментарием. Она пояснила, что освобождают не всех желающих, и каждого тщательно проверяют.

"Населению не стоит волноваться, что из-за происходящего криминал заполонит улицы, — говорит Венедиктова. — А тем, кто отбывает наказание, надеяться на день открытых дверей. Каждый из освобожденных имеет боевой опыт в 2014-2015 годах. Все они — горячие противники "русского мира". Один — вообще автор известной песни украинских болельщиков про главного агрессора. По каждому индивидуально оценили все риски и определили механизмы контроля над ними", — объясняет Венедиктова.

По словам генпрокурора, за два дня в Украине мобилизовали почти 100 тысяч граждан. Половина из них — резервисты теробороны. Так что воинов в стране достаточно. Однако защищать Украину — это не только обязанность, но и право, которое государство решило предоставить и тем, кто отбывает наказание в местах лишения свободы.

[ + – ] Выступление Ирины Венедиктовой

Также генпрокурор отметила, что украинская армия нуждается в материальной поддержке. Поэтому прокуроры по всей стране принимают решение о снятии ареста и передачу на нужды ЗСУ и Нацгвардии техники и оружия, а также топлива, изъятых в ходе расследований уголовных производств.

"Уже передали более 10 тысяч тонн топлива, бронетехнику и оружие. В то же время прокуратура продолжает делать все возможное для привлечения к ответственности каждого оккупанта и руководство страны-агрессора", — резюмировала Венедиктова.

Напомним, по информации Генштаба ВСУ по состоянию на 28 февраля во время наступления войска РФ продолжили наносить удары по военным и гражданским аэропортам Украины. Ракетным ударам подверглись объекты инфраструктуры, населенные пункты и подразделения ВСУ в разных районах. Напоминаем, что украинская делегация прибыла на переговоры с РФ. Главный вопрос переговоров — немедленное прекращение огня и отвод оккупационных российских войск с территории Украины.