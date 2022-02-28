"Нас расстреливают, нас убивают". Владимир Кличко призвал европейцев помочь Украине (видео)

Брат киевского мэра Владимир Кличко обратился к гражданам Германии, Австрии, Швейцарии, Лихтенштейна и всем странам Европы. Он рассказал об обстановке в Украине и о том, что российские военные убивают мирных жителей.

Всемирно известный украинский боксер Владимир Кличко обратился к гражданам европейских стран с призывом поддержать Украину и ее защитников благотворительными взносами. Видео с обращением появилось 28 февраля на официальной странице мэра Киева Виталия Кличко.

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[ + – ] Видеообращение Владимира Кличко

Владимир Кличко заявил, что киевляне пережили еще одну адскую ночь:

"4 миллиона жителей моего города не спали всю ночь. Сегодня они всеми способами пытаются остановить российскую агрессию перед дверями наших домов, чтобы Россия не шла дальше и остановилась. Мы больше всего любим наш город и нашу страну, и будем стоять за них до последнего вздоха. Нас расстреливают, обстреливают ракетами, нас убивают. Наши женщины, дети и люди преклонного возраста проходят через ад. Мы нуждаемся в вашей помощи, срочно. Помощи, чтобы спасти наших граждан и выжить. Пожалуйста, делайте пожертвования на специальные счета, созданные в национальных банках. Жертвуйте для выживания, для мира в Европе. Хай живе Україна! Хай живе Європа!" — обратился Владимир Кличко.

28 февраля в Генеральном штабе ВСУ заявили, что Войска РФ остановлены на всех направлениях. За сутки противник нанес 6 ракетных и 4 авиаудара по территории Украины в основном с территории Беларуси. Заключенных с боевым опытом освобождают для участия в обороне Киева. Среди них — комбат Семен Семенченко и организатор убийства Гандзюк Сергей Торбин. Заявление на участие в боевых действиях написал также бывший командир "Торнадо" Руслан Онищенко.

Как сообщил 28 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Украина официально подает заявку на вступление в ЕС по специальной процедуре. В Евросоюзе готовятся в ускоренном темпе рассмотреть заявку.