"Ненависть на века": Владимир Кличко обвинил русский народ в агрессии против Украины (видео)

Украинский спортстмен утверждает, что сейчас нет хороших и плохих русских, потому что их всех в Украине называют орками.

Мэр Киева Виталий кличко в Telegram опубликовал видеообращение своего брата, Владимира Кличко, который обратился к россиянам. В своих словах он обвинил граждан России в военной агрессии против Украины и заявил, что своими имперскими амбициями россияне посеяли вражду между двумя народами "на века".

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"Слова о том, что правительство это якобы одно, а русские граждане — другое, это полный бред и чушь. Это вы, веря мерзкой пропаганде и не воспринимая информацию даже от своих родственников и друзей здесь в Украине, молчали все 8 лет, когда ваша страна оккупировала Крым и часть Донбасса", — заявил Кличко.

Украинский спортсмен также обвинил россиян в высокомерии и отрицании украинской нации, распространяя мифы о нацистах.

"Ваши солдаты, мужья, дети пришли в Украину, и вы об этом знаете. Вы им звоните и спрашиваете — как они там, на задании", — сказал Кличко.

По его словам, украинцев не нужно освобождать, потому что Украина — свободное государство, которое выбрало демократический и европейский путь развития.

"Это не мы пришли на вашу землю! Это вы убиваете наших детей, бомбите и сравниваете с землей наши города и дома! Вас сейчас здесь называют орками всех. Нету сейчас хороших или плохих русских, пока вы молчите, слушая пропаганду сумасшедшего человека", — заявил Кличко.

В заключение спортсмен добавил, чтобы россияне не дрожали от страха и спасали свою страну, которая оказалась в полной изоляции от цивилизованного мира.

Ранее сообщалось, что 28 февраля Владимир Кличко обратился к гражданам европейских стран с призывом поддержать Украину и ее защитников благотворительными взносами. Обращение было направлено к гражданам Германии, Австрии, Швейцарию, Лихтенштейна идругих стран ЕС.

Владимир Кличко 27 февраля обратился к россиянам и белорусам не выходить на работу, и таким образом косвенно не участвовать в войне против Украины.