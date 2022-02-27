Владимир Кличко призвал белорусов и россиян не ехать на войну с Украиной (видео)

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе призвал граждан России и Беларуси остаться дома и саботировать вторжение в Украину.

Украинский боксер Владимир Кличко записал видеообращение к гражданам России и Беларуси.

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Кличко выступил против участия россиян и белорусов в войне с Украиной. 45-летний спортсмен призвал всех оставаться дома и не ехать воевать против украинцев.

"Каждый день вы ходите на работу и помогаете своей армии подносить патроны, так сказать. И стрелять в нас ракетами. И убивать нас, ваших, как вы нас называете, "братьев и сестер". Хороший вы братский народ, спасибо вам! :(

Останьтесь дома! Проведите время с вашей семьей, друзьями, детьми, внуками. Чего мы, украинцы, сделать не можем, потому что вы нас убиваете, бомбардируете, вы нам не даете жизни! Останьтесь дома", — сказал Владимир Кличко.

Он также сопроводил это видео хэштегом #РоссияОставайсяДома.

[ + – ] Владимир Кличко обратился к гражданам России и Беларуси

Отметим, что Владимир Кличко в начале февраля вступил в ряды территориальной обороны города Киев. Об этом сообщил его брат, киевский городской голова Виталий Кличко. В настоящее время Владимир Кличко остается в Киеве.

Ранее к президенту России Владимиру Путину обратился украинский боксер Александр Усик. Он призвал российского лидера остановить войну и сесть за стол переговоров. Ранее Усика обвиняли в неопределенности и молчании относительно войны в Украине, но спортсмен, используя свои социальные сети, дважды выступил против российской агрессии в Украине.

Утром 24 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин объявил "специальную военную операцию" против Украины. Путин назвал целью операции "демилитаризацию и денацификацию Украины". Одновременно с этим заявлением, по Киеву, Харькову и другим городам Украины были нанесены ракетные удары.