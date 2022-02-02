Владимир Кличко записался в бригаду территориальной обороны Киева

Легендарный боксер выразил готовность встать на защиту Украины в случае военной агрессии.

Киевский городской голова Виталий Кличко рассказал, что его брат Владимир вступил в бригаду территориальной обороны города. Об этом Кличко-старший написал на своей странице в Instagram.

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"Друзья! Пришел проверить, как проходит консультационная работа с добровольцами в первом центре рекрутинга резервистов, который создала столица.

А брат подал заявление и документы — присоединяется к бригаде территориальной обороны Киева", — написал Виталий Кличко, приложив соответствующее фото.

[ + – ] Владимир Кличко подал заявление на вступление в территориальную оборону Киева

Владимир Кличко продолжает хранить интригу относительно своего возвращения на профессиональный ринг. Одним из стимулов для возвращения Кличко-младшего называют рекорд Джорджа Формана, который стал чемпионом мира в супертяжелом весе в возрасте 46 лет. Владимир Кличко достигнет этой возрастной отметки 25 марта 2022 года.

Кличко-младший завершил профессиональную карьеру в 2017 году, после двух подряд поражений. Сначала он проиграл британцу Тайсону Фьюри и лишился трех поясов чемпиона мира, а спустя полтора года уступил уже Энтони Джошуа. К слову, Джошуа потерял эти же титулы в 2021 году, проиграв в Лондоне Александру Усику.

За свою профессиональную карьеру Владимир Кличко заработал 58 миллионов фунтов стерлингов, благодаря чему вошел в топ-10 богатейших боксеров мира. Возглавляет этот рейтинг Флойд Мейвезер-младший, заработок которого эквивалентен 400 млн фунтов стерлингов.

Ранее Виталий Кличко заявил, что Украина должна быть готова к полномасштабному вторжению Российской Федерации. По словам мэра Киева, Путин развязал войну на Донбассе из-за проевропейского направления Киева и нежелания Украины возвращаться в СССР.