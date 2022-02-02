Володимир Кличко записався до бригади територіальної оборони Києва

Легендарний боксер висловив готовність стати на захист України у разі військової агресії.

Київський міський голова Віталій Кличко розповів, що його брат Володимир вступив до бригади територіальної оборони міста. Про це Кличко-старший написав на своїй сторінці у Instagram.

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"Друзі! Прийшов перевірити, як відбувається консультаційна робота з добровольцями у першому центрі рекрутингу резервістів, який створила столиця.

А брат подав заяву та документи — приєднується до бригади територіальної оборони Києва", — написав Віталій Кличко, додавши відповідне фото.

[ + – ] Володимир Кличко подав заяву на вступ до територіальної оборони Києва

Володимир Кличко продовжує зберігати інтригу щодо повернення на професійний ринг. Одним із стимулів для повернення Кличка-молодшого називають рекорд Джорджа Формана, який став чемпіоном світу у надважкій вазі у віці 46 років. Володимир Кличко досягне цієї вікової позначки 25 березня 2022 року.

Кличко-молодший завершив професійну кар'єру у 2017 році, після двох поспіль поразок. Спочатку він програв британцю Тайсону Ф'юрі і втратив три пояси чемпіона світу, а через півтора роки поступився вже Ентоні Джошуа. До речі, Джошуа втратив ці ж титули у 2021 році, програвши в Лондоні Олександру Усику.

За свою професійну кар'єру Володимир Кличко заробив 58 мільйонів фунтів стерлінгів, завдяки чому увійшов до топ-10 найбагатших боксерів світу. Очолює цей рейтинг Флойд Мейвезер-молодший, заробіток якого еквівалентний 400 млн. фунтів стерлінгів.

Раніше Віталій Кличко заявив, що Україна має бути готова до повномасштабного вторгнення Російської Федерації. За словами мера Києва, Путін розв'язав війну на Донбасі через проєвропейський напрям Києва та небажання України повертатися до СРСР.