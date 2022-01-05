Володимир Кличко заробив за свою кар'єру 58 мільйонів фунтів стерлінгів чи понад 2 млрд гривень.

Ексчемпіон світу з боксу у важкій вазі за версіями WBO, IBF, IBO, WBA Володимир Кличко потрапив до ТОП-10 найбагатших боксерів світу за всю історію, посівши в ньому останню позицію. Про це повідомляє Manchester Evening News.

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Видання зазначає, що спортсмен заробив максимальні суми за два останні поєдинки – йдеться про гонорари за боротьбу з Тайсоном Ф'юрі й Ентоні Джошуа.

За підрахунками, загалом Кличко-молодший за свою кар'єру заробив 58 мільйонів фунтів стерлінгів, що дорівнює понад 2 млрд гривень.

Перше місце в списку найбагатших боксерів за всю історію займає Флойд Мейвезер, його заробіток на боях оцінили в 400 млн фунтів. Другу позицію зайняв Джордж Форман із 222 млн фунтів, трійку замикає Менні Пак'яо та його 163 млн фунтів стерлінгів.

Флойд Мейвезер-молодший виступав у п'яти вагових категоріях (2-а напів легка, легка, 1-а напів середня, напів середня та 1-а середня) і в кожній із них ставав чемпіоном світу. Загалом на професійному рингу він провів 50 поєдинків, не програвши жодного. Останній бій Мейвезера-молодшого мав виставковий характер: у червні 2021 року він зустрівся з блогером Логаном Полом і не зміг перемогти суперника. Після цього американець завершив кар'єру.

Зазначимо, що бої Флойда Мейвезера-молодшого завжди викликали цікавість глядачів, що забезпечувало спортсмену солідний дохід від продажу телеправ. Наприклад, за поєдинок із Конором Макгрегором, який відбувся за правилами боксу у 2017 році, американець заробив 100 мільйонів доларів.

[ + – ] Флойд Мейвезер-молодший добре заробляв від продажу прав на бої Фото: AS.

Що стосується Джорджа Формана, то цей боксер досі залишається володарем вікового рекорду: 1994 року він став найдорослішим чемпіоном світу, вигравши пояс WBA у 45 років. Професійна кар'єра Формана тривала з 1969 до 1997 року: за 28 років він встиг стати абсолютним чемпіоном світу (1974), а журнал The Ring чотири рази визнавав поєдинки за участю Формана "боєм року".

Також у ТОП-10 потрапили Ентоні Джошуа (£60 млн), Шугар Рей Леонард (£88 млн), Тайсон Ф'юрі (£100 млн), Леннокс Льюїс (£103 млн), Каннело Альварес (£105 млн) та Оскар де ла Хоя (£148 млн).

Як відомо, у 2015 році Володимир Кличко програв за очками в титульному поєдинку британцю Тайсону Ф'юрі, через що втратив всі пояси. І хоча боксери намагалися домовитися про реванш, він так і не відбувся.

У 2017 році Кличко програв британцю Ентоні Джошуа, втративши пояси за версіями WBA та IBO. Пізніше цього ж року український боксер оголосив про завершення спортивної кар'єри.

У травні 2021 року Володимир Кличко натякнув на повернення до рингу, оскільки бажає побити рекорд Джорджа Формана.