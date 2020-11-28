Фьюри потроллил Владимира Кличко на пятилетие победы над ним (видео)

Британец до сих пор не может нарадоваться, что одержал победу над боксером, которого никто не мог одолеть на протяжении 11 лет.

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри обратился Владимиру Кличко в день пятилетия их боя, когда 28 ноября 2015 года в немецком Дюссельдорфе британец единогласным решением судей победил украинского боксера, отобрав у него чемпионские пояса по версиям WBA Super, IBF и WBO.

Фьюри опубликовал в Twitter видео, в котором потроллил Владимира Кличко.

"С праздником меня. Пять лет прошло с тех пор, как я избил Кличко – человека, которого никто не мог одолеть на протяжении 11 лет. Ради этого я отправился в Германию и устроил яркое представление", – сказал Фьюри.

Британец не особо подбирал слова, заявив, что разрушил украинцу жизнь.

"А затем я взял все его пояса и выбросил в мусорку. Мой папа как-то сказал, что я разрушил ему жизнь. Что ж, поднимайся, большой бомжара. Ты большой украинский бомжара", – заявил Фьюри.

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Отметим, что это уже не первый раз, когда Фьюри негативно высказывается о Владимире. Однажды он назвал его жалким неудачником.

"Я не знаю, вернется ли Кличко в ринг. Ему, наверное, уже 43. Да, ему 43. Он большой неудачник. Реально: жалкий лузер. Он никогда не был хорош. Но он сто процентов подумывает о возвращении. Я буду преследовать тебя до дня твоей смерти. Я буду сниться тебе в ночных кошмарах. Ты никогда не победишь меня…", – сказал Фьюри.

Сам Владимир Кличко не так давно в очередной раз намекнул на возвращение в профессиональный бокс. На своей странице в Instagram экс-боксер опубликовал фотографию после одного из своих победных поединков, сопроводив ее хэштегами "Возвращение", "Сила духа", "Управление вызовами".