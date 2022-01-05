Владимир Кличко заработал за свою карьеру 58 миллионов фунтов стерлингов или более 2 млрд гривен.

Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям WBO, IBF, IBO, WBA Владимир Кличко попал в ТОП-10 богатейших боксеров мира за всю историю, заняв в нем последнюю позицию. Об этом сообщает Manchester Evening News.

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Издание предполагает, что спортсмен заработал максимальные суммы за два последние поединка – речь идет о гонорарах за борьбу с Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

Согласно подсчетам, в целом Кличко-младший за свою карьеру заработал 58 миллионов фунтов стерлингов, что равно более 2 млрд гривен.

Первое место в списке самых богатых боксеров за всю историю занимает Флойд Мейвезер, его заработок на боях оценили в 400 млн фунтов. Вторую позицию занял Джордж Форман с 222 млн фунтов, тройку замыкает Мэнни Пакьяо и его 163 млн фунтов стерлингов.

Флойд Мейвезер-младший выступал в пяти весовых категориях (2-я полулегкая, легкая, 1-я полусредняя, полусредняя и 1-я средняя) и в каждой из них становился чемпионом мира. Всего на профессиональном ринге он провел 50 поединков, не проиграв ни одного. Последний бой Мейвезера-младшего носил выставочный характер: в июне 2021 года он встретился с блогером Логаном Полом и не смог победить соперника. После этого американец завершил карьеру.

Отметим, что бои Флойда Мейвезера-младшего всегда вызывали зрительский интерес, что обеспечивало спортсмену солидный доход от продажи телеправ. Например, за поединок с Конором Макгрегором, который состоялся по правилам бокса в 2017 году, американец заработал 100 миллионов долларов.

[ + – ] Флойд Мейвезер-младший хорошо зарабатывал от продажи прав на бои Фото: AS

Что касается Джорджа Формана, то этот боксер до сих пор остается обладателем возрастного рекорда: в 1994 году он стал самым взрослым чемпионом мира, выиграв пояс WBA в 45 лет. Профессиональная карьера Формана длилась с 1969 по 1997 года: за 28 лет он успел стать абсолютным чемпионом мира (1974), а журнал The Ring четыре раза признавал поединки с участием Формана "боем года".

Также в ТОП-10 попали Энтони Джошуа (£60 млн), Шугар Рэй Леонард (£88 млн), Тайсон Фьюри (£100 млн), Леннокс Льюис (£103 млн), Каннело Альварес (£105 млн) и Оскар де ла Хоя (£148 млн).

Как известно, в 2015 году Владимир Кличко проиграл по очкам в титульном поединке британцу Тайсону Фьюри, из-за чего лишился всех поясов. И хотя боксеры пытались договориться о реванше, он так и не состоялся.

В 2017 году Кличко проиграл британцу Энтони Джошуа, потеряв пояса по версиям WBA и IBO. Позже в этом же году украинский боксер объявил о завершении спортивной карьеры.

В мае 2021 года Владимир Кличко намекнул на возвращение в ринг , поскольку желает побить рекорд Джорджа Формана.