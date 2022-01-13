Україна має бути готовою до повномасштабного вторгнення РФ, — Кличко в ефірі CNN (відео)

Володимир Путін, за словами мера Києва, розв'язав війну на Донбасі через проєвропейський напрям Києва та небажання України повертатися до СРСР.

Україна має бути готовою до найгіршого сценарію в умовах військової агресії Росії. Про це в ефірі CNN заявив мер Києва Віталій Кличко.

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За його словами, територіальна оборона має бути підготовлена до можливого вторгнення РФ.

"Ми сподіваємося, що цього (широкомасштабного вторгнення РФ в Україну — ред.) ніколи не відбудеться, це найгірший варіант, але ми маємо бути готові", — підкреслив Віталій Кличко.

Мер Києва в ефірі телеканалу заявив, що стурбований перекиданням російських військ у прикордонні з Україною території та припустив, що українці можуть спостерігати не підготовку до початку бойових дій, а залякування та "гру в м'язи" з боку Кремля.

Окрім цього, Віталій Кличко розкритикував переговори США та Росії в Женеві, а також засідання Ради НАТО-Росія, під час яких обговорювалася доля України.

"Усі говорять про Україну, але без України", — заявив мер Києва, назвавши геополітичною грою зустрічі американських і російських дипломатів.

Політик нагадує, що збройний конфлікт на Донбасі повністю контролюється Російською Федерацією, а без постачання озброєння та фінансування війну давно б було припинено, яку Москва розв'язала через проєвропейський напрям України.

"У 2014 році Україна вирішила взяти європейський напрямок розвитку нашої країни. Це не Російська Федерація, і пан Путін незадоволений цим рішенням, бо його (Володимира Путіна — ред.) ідея — відновити радянську імперію. Ми не хочемо повертатися в СРСР. Ми бачимо наше майбутнє як європейська (демократична – ред.) країна”, — підсумував Віталій Кличко в ефірі CNN.

[ + – ] Україна має бути готова до повномасштабного вторгнення РФ

Нагадаємо, за підсумками засідання Саміту Росія-НАТО в МЗС РФ озвучили умови безпеки для України. Як зазначив дипломат Олександр Грушко, Москва гарантує Києву територіальну цілісність за умови, що Україна припинить будь-яку співпрацю з НАТО.

Після двосторонніх переговорів США та Росії у Женеві, група американських республіканців-конгресменів запропонувала оголосити Україну країною "НАТО-плюс", що дозволить збільшити фінансування постачання Києву летального озброєння.