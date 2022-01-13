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Україна має бути готовою до повномасштабного вторгнення РФ, — Кличко в ефірі CNN (відео)

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Віталій Кличко
Кличко пояснив, чому Путін розпочав війну на Донбасі

Володимир Путін, за словами мера Києва, розв'язав війну на Донбасі через проєвропейський напрям Києва та небажання України повертатися до СРСР.

Україна має бути готовою до найгіршого сценарію в умовах військової агресії Росії. Про це в ефірі CNN заявив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, територіальна оборона має бути підготовлена до можливого вторгнення РФ.

"Ми сподіваємося, що цього (широкомасштабного вторгнення РФ в Україну — ред.) ніколи не відбудеться, це найгірший варіант, але ми маємо бути готові", — підкреслив Віталій Кличко.

Мер Києва в ефірі телеканалу заявив, що стурбований перекиданням російських військ у прикордонні з Україною території та припустив, що українці можуть спостерігати не підготовку до початку бойових дій, а залякування та "гру в м'язи" з боку Кремля.

Окрім цього, Віталій Кличко розкритикував переговори США та Росії в Женеві, а також засідання Ради НАТО-Росія, під час яких обговорювалася доля України.

"Усі говорять про Україну, але без України", — заявив мер Києва, назвавши геополітичною грою зустрічі американських і російських дипломатів.

Політик нагадує, що збройний конфлікт на Донбасі повністю контролюється Російською Федерацією, а без постачання озброєння та фінансування війну давно б було припинено, яку Москва розв'язала через проєвропейський напрям України.

"У 2014 році Україна вирішила взяти європейський напрямок розвитку нашої країни. Це не Російська Федерація, і пан Путін незадоволений цим рішенням, бо його (Володимира Путіна — ред.) ідея — відновити радянську імперію. Ми не хочемо повертатися в СРСР. Ми бачимо наше майбутнє як європейська (демократична – ред.) країна”, — підсумував Віталій Кличко в ефірі CNN.

Україна має бути готова до повномасштабного вторгнення РФ

Нагадаємо, за підсумками засідання Саміту Росія-НАТО в МЗС РФ озвучили умови безпеки для України. Як зазначив дипломат Олександр Грушко, Москва гарантує Києву територіальну цілісність за умови, що Україна припинить будь-яку співпрацю з НАТО.

Після двосторонніх переговорів США та Росії у Женеві, група американських республіканців-конгресменів запропонувала оголосити Україну країною "НАТО-плюс", що дозволить збільшити фінансування постачання Києву летального озброєння.