У США запропонували оголосити Україну країною "НАТО-плюс"

Таке рішення, стверджують автори законопроєкту, дозволить збільшити фінансування постачання летальної зброї в Україну.

Група конгресменів від Республіканської партії США запропонувала внести законопроєкт, який оголошує Україну країною НАТО-плюс. Це дозволить суттєво збільшити фінансування постачання Україні летального озброєння, повідомляє "Голос Америки".

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Як зазначив співавтор законопроєкту член Палати представників Майкл Роджерс, статус країни "НАТО-плюс" може забезпечити прискорений розгляд питання щодо додаткових постачань американських оборонних товарів і послуг.

"Цей законопроєкт суттєво збільшить фінансування постачання летальної допомоги Україні, зокрема протиповітряної та протикорабельної зброї, яка потрібна українцям для стримування Росії", — зазначив Роджерс.

При цьому конгресмен заявив, що вимоги російського президента Володимира Путіна на мораторій розміщення ракет середньої дальності в Європі та невступ України до Північноатлантичного Альянсу є абсолютно неприйнятними, і є такими, що "суперечать інтересам національної безпеки США".

Також у законопроєкті є пункт, згідно з яким Росію можуть оголосити державою, яка спонсорує тероризм. Крім того, норми законопроєкту передбачають притягнення до відповідальності президента Путіна за агресивні дії, а також негайне запровадження санкцій проти газопроводу "Північний потік-2", які не дозволять розпочати його експлуатацію.

Ініціатор законопроєкту республіканець Майкл Маккол заявив, що дипломатичні методи не дадуть суттєвого результату, якщо вони не підкріплені силою.

"У дипломатії мало шансів на успіх, якщо не підходити до неї з позиції сили... Володимир Путін має взяти до уваги, що Конгрес не зазнає відновлення сфери впливу Росії і не допустить відмови від України й інших наших союзників і партнерів по НАТО в Центральній та Східній Європі", — підкреслив він.

Третій співавтор проєкту Еліс Стефаник переконаний, що Україна має право самостійно визначати зовнішньополітичний курс, не побоюючись при цьому відплати з боку Кремля.

"Україна має бути вільна у виборі її майбутнього, зокрема економічних відносин і відносин у сфері безпеки, не побоюючись відплати з боку Путіна", — заявив політик.

Нагадаємо, що представники Держдепу прокоментували результати двостороннього діалогу між США та Росією, який відбувся 10 січня 2022 року. Зокрема Сполучені Штати вкотре висловили прихильність до того, що суверенні держави, такі як Україна та Грузія, самі можуть обирати, до яких Альянсів їм вступати.

Представник РФ заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, зі свого боку, зазначив, що двосторонні переговори в Женеві щодо гарантій безпеки для Росії завершилися безрезультатно. При цьому він висловив сподівання, що НАТО усвідомлює "небезпеку введення в безвихідь діалогу з гарантій безпеки".