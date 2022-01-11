В США предложили объявить Украину страной "НАТО-плюс"

Подобное решение, утверждают авторы законопроекта, позволит увеличить финансирование поставок летального оружия в Украину.

Группа конгрессменов от Республиканской партии США предложила внести законопроект, объявляющий Украину страной "НАТО-плюс". Это позволит существенно увеличить финансирование поставок Украине летального вооружения, сообщает "Голос Америки".

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Как отметил соавтор законопроекта член Палаты представителей Майкл Роджерс, статус страны "НАТО-плюс" может обеспечить ускоренное рассмотрение вопроса о дополнительных поставках американских оборонных товаров и услуг.

"Этот законопроект существенно увеличит финансирование поставок летальной помощи Украине, в частности противовоздушного и противокорабельного оружия, которое необходимо украинцам для сдерживания России", — отметил Роджерс.

При этом конгрессмен заявил, что требования российского президента Владимира Путина на мораторий размещения ракет средней дальности в Европе и невступление Украины в Североатлантический Альянс совершенно неприемлемы, и являются такими, что "противоречат интересам национальной безопасности США".

Также в законопроекте есть пункт, согласно которому Россию могут объявить государством, спонсирующим терроризм. Кроме того, нормы законопроекта предполагают привлечение к ответственности президента Путина за агрессивные действия, а также немедленное введение санкций против газопровода "Северный поток-2", которые не позволят начать его эксплуатацию.

Инициатор законопроекта республиканец Майкл Маккол заявил, что дипломатические методы не принесут существенного результата, если они не подкреплены силой.

"У дипломатии мало шансов на успех, если не подходить к ней с позиции силы… Владимир Путин должен принять к сведению, что Конгресс не потерпит восстановления сферы влияния России и не допустит отказа от Украины и других наших союзников и партнеров по НАТО в Центральной и Восточной Европе", — подчеркнул он.

Третий соавтор проекта Элис Стефаник убежден, что Украина вправе самостоятельно определять внешнеполитический курс не опасаясь при этом возмездия со стороны Кремля.

"Украина должна быть свободна в выборе ее будущего, в том числе экономических отношений и отношений в сфере безопасности, не опасаясь возмездия со стороны Путина", — заявил политик.

Напомним, что представители Госдепа прокомментировали результаты двухстороннего диалога между США и Россией, который состоялся 10 января 2022. В частности Соединенные Штаты в очередной раз выразили приверженность тому, что суверенные государства, такие как Украина и Грузия, сами могут выбирать, в какие Альянсы им вступать.

Представитель РФ замглавы МИД РФ Сергей Рябков, в свою очередь, отметил, что двухсторонние переговоры в Женеве по гарантиям безопасности для России завершились безрезультатно. При этом он выразил надежду, что НАТО осознает "опасность заведения в тупик диалога по гарантиям безопасности"