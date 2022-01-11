НАТО должно сделать шаг навстречу требованиям России, — замглавы МИД РФ

Вашингтон, по словам Сергея Рябкова, недооценивает серьезной ситуации, когда отказывается от идеи нерасширения Североатлантического Альянса.

Двухсторонние переговоры в Женеве по гарантиям безопасности завершились безрезультатно для российской стороны. Об этом по итогам встречи заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, возглавлявший российскую делегацию.

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По его словам, Москва о дальнейших шагах будет судить по итогам встречи с представителями НАТО и заседания ОБСЕ, которые состоятся 12 и 13 января соответственно.

"Вот после этого (совет Россия-НАТО и заседание ОБСЕ — ред.) станет понятнее — есть ли основа, чтобы предложить руководству то или иное политическое решение в пользу продолжения этого процесса, либо мы с сожалением должны констатировать, что НАТОвская группа сочла правильным отклонить нашу инициативу. Тогда ситуация будет смотреться по-иному", — добавил российский дипломат в ходе брифинга.

Сергей Рябков также выразил надежду, что НАТО осознает "опасность заведения в тупик диалога по гарантиям безопасности" и заявил, что военный блок должен будет сделать шаг навстречу требованиям РФ.

Глава российской делегации на переговорах в Женеве также добавил, что Вашингтон, отказываясь от идеи нерасширения Североатлантического Альянса, недооценивает серьезность ситуации.

Помимо этого, как сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, у Москвы нет планов по полномасштабному вторжению в Украину.

Дипломат отметил, в ходе переговоров в Женеве представители США предъявили России претензии из-за концентрации войск на границе с Украиной.

"Высказаны определенные угрозы (со стороны США — ред.), как минимум предупреждение в наш адрес. Мы объяснили коллегам, что никаких планов и намерений напасть на Украину у нас нет и быть не может. Все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляется в пределах нашей национальной территории", — подчеркнул дипломат во время брифинга.

[ + – ] Россия не планирует нападать на Украину, - замглавы МИД РФ Сергей Рябков

Отметим, 10 января издание The New York Times подвело итоги переговоров США и России в Женеве, в ходе которых обсуждались взаимные гарантии безопасности. Представители Вашингтона настаивают, что НАТО не откажется от принципа "открытых дверей" относительно вступления Украины в Альянс. Россия, в свою очередь, выступает против такой политики, считая расширение НАТО вопросом "национальной безопасности".

Двухсторонние переговоры США и РФ в Женеве длились более 7 часов. Российская и американская делегации во время обсуждения гарантий безопасности, в том числе вопроса о нерасширении НАТО за счет Украины, прерывались только на короткий ланч.