"Причин нападать нет": РФ заверила США, что не планирует вторгаться в Украину (видео)

Глава российской делегации на переговорах в Женеве Сергей Рябков заявил, что стягивание Россией войск к границе с Украиной не означает грядущей эскалации в регионе.

Российская делегация в ходе переговоров по гарантиям безопасности в Женеве заявила представителям США о том, что планов по вторжению в Украину у нее нет. Об этом в ходе брифинга по итогам встречи в понедельник, 10 января, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в эфире канала RT.

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По словам дипломата, для российской стороны не стало неожиданностью, что США "в духе известных заявлений официальных лиц администрации США последних дней и месяцев" выдвинули претензии касательно сосредоточения войск РФ к границе с Украиной.

"Высказаны определенные угрозы, как минимум предупреждения в наш адрес. Мы объяснили коллегам, что никаких планов, намерений напасть, в кавычках, на Украину у нас нет и быть не может, а все мероприятия по боевой подготовке войск, сил осуществляются в пределах нашей национальной территории. Причем нет оснований опасаться какого-то эскалационного сценария в данной связи", — сказал Рябков.

[ + – ] Рябков о планах по нападению РФ на Украину

В то же время глава российской делегации отметил, что в вопросе не расширения НАТО в Европе "категорически нет никакого прогресса".

"Во многом будет зависеть ситуация от того, как будет дальше развиваться ситуация по этому вопросу, — заявил Рябков.

Также дипломат указал, что РФ не намерены предоставлять доказательства отсутствия планов по нападению на Украину.

"Это мне напоминает фильм с Арнольдом Шварценеггером на Красной площади, который задавался вопросом "Какие ваши доказательства?" Мы тысячу раз просили по многим вопросам американцев о доказательствах. В ответ либо молчание, либо ссылки на то, что "вы и сами знаете, что вы делаете, ничего больше доказывать не нужно". Никаких планов, намерений или причин у России нападать на Украину нет" — подчеркнул Рябков.

Напомним, сегодняшняя встреча представителей РФ и США касательно гарантий безопасности и ситуации вокруг Украины продлилась более 7 часов. После сегодняшнего мероприятия 12 января в Брюсселе состоится заседание Комиссии Россия-НАТО, а 13 января в Вене представители Кремля проведут переговоры с ОБСЕ, в которой также представлены и Соединенные Штаты.

В декабре 2021 года РФ предложила НАТО и США проект договора о безопасности, в котором, в частности, шла речь о требовании Кремля исключить возможность включения Украины в состав Альянса. В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что право для каждой страны самостоятельно выбирать свой путь и союзы является "основополагающим принципом" и организация в этом вопросе "не пойдет на компромисс".