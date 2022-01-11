НАТО має зробити крок назустріч вимогам Росії, — заступник глави МЗС РФ

Вашингтон, за словами Сергія Рябкова, недооцінює серйозну ситуацію, коли відмовляється від ідеї нерозширення Північноатлантичного Альянсу.

Двосторонні переговори в Женеві щодо гарантій безпеки завершилися безрезультатно для російської сторони. Про це за підсумками зустрічі заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, який очолював російську делегацію.

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За його словами, Москва про подальші кроки судитиме за підсумками зустрічі з представниками НАТО та засідання ОБСЄ, які відбудуться 12 та 13 січня відповідно.

"От після цього (нарада Росія-НАТО та засідання ОБСЄ — ред.) стане зрозуміліше — чи є основа, щоб запропонувати керівництву те чи інше політичне рішення на користь продовження цього процесу, або ми з жалем маємо констатувати, що натівська група вважала за правильне відхилити нашу ініціативу. Тоді ситуація матиме інакший вигляд", — додав російський дипломат у ході брифінгу.

Сергій Рябков також висловив сподівання, що НАТО усвідомлює "небезпеку введення в глухий кут діалогу щодо гарантій безпеки" та заявив, що військовий блок повинен буде зробити крок назустріч вимогам РФ.

Глава російської делегації на переговорах у Женеві також додав, що Вашингтон, відмовляючись від ідеї нерозширення Північноатлантичного Альянсу, недооцінює серйозність ситуації.

Крім цього, як повідомив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, Москва не має планів щодо повномасштабного вторгнення в Україну.

Дипломат зазначив, у ході переговорів у Женеві представники США висунули Росії претензії через концентрацію військ на кордоні з Україною.

"Висловлено певні погрози (з боку США — ред.), як мінімум попередження на нашу адресу. Ми пояснили колегам, що жодних планів і намірів напасти на Україну в нас немає й бути не може. Усі заходи щодо бойової підготовки військ здійснюються в межах нашої національної території", — наголосив дипломат під час брифінгу.

[ + – ] Росія не планує нападати на Україну, — заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков

Зазначимо, 10 січня видання The New York Times підбило підсумки переговорів США та Росії в Женеві, під час яких обговорювалися взаємні гарантії безпеки. Представники Вашингтона наполягають, що НАТО не відмовиться від принципу "відчинених дверей" щодо вступу України до Альянсу. Росія, у свою чергу, виступає проти такої політики, вважаючи розширення НАТО питанням національної безпеки.

Двосторонні переговори США та РФ у Женеві тривали понад 7 годин. Російська й американська делегації під час обговорення гарантій безпеки, зокрема питання про нерозширення НАТО за рахунок України, переривалися лише на короткий ланч.